Fiocruz: gripe é responsável por 72,5% dos óbitos por SRAG

A nova edição do Boletim InfoGripe da Fiocruz, publicado nesta quinta-feira (29), alerta para alta de mortalidade de crianças de até dois anos de idade e idosos devido à gripe causada pelo vírus influenza A.



De acordo com o documento, os casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) por gripe têm atingido níveis de incidência de moderada a muito alta em jovens, adultos e idosos. Os dados são referentes ao período de 18 de abril a 25 de maio.

Por outro lado, as hospitalizações por vírus sincicial respiratório (VSR), que atingem sobretudo as crianças pequenas, têm apresentado sinal de interrupção no crescimento ou até mesmo início de queda em localidades como São Paulo, Rio Grande do Norte e Distrito Federal. Nessa época do ano, a circulação desse vírus costuma ser mais comum que a do influenza.

Já a influenza A mostra indícios de descontinuidade no aumento no Mato Grosso do Sul e no Pará, embora os casos da doença ainda permaneçam em níveis altos de incidência nesses estados.

Nas quatro últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos positivos foi de 36,5% para influenza A; 0,9% para influenza B; 50,7% para VSR; 14,7% para rinovírus; e 2,1% para Sars-CoV-2 (Covid-19). Entre os óbitos, a presença destes mesmos vírus entre os casos positivos e no mesmo recorte temporal foi de 72,5% para influenza A; 1,4% para influenza B; 12,6% para VSR; 9,7% para rinovírus; e 5,9% para Sars-CoV-2.

Os dados por faixa etária indicam que o aumento das ocorrências de SRAG nas crianças de até quatro anos tem sido impulsionado principalmente pelo VSR. Rinovírus e influenza A têm contribuído para o aumento dos casos de SRAG nessa faixa etária, assim como nas crianças e adolescentes de 5 até 14 anos. Já a influenza A tem sido o principal vírus responsável pelo aumento dos casos de SRAG entre adultos e idosos e jovens a partir dos 15 anos.

A pesquisadora Tatiana Portella, do Programa de Computação Cientifica da Fiocruz e do InfoGripe, ressalta a importância da vacinação. De acordo com o Ministério da Saúde, a cobertura vacinal atingiu apenas 32% das pessoas do grupo de risco.

Recentemente, a pasta recomendou que os estados e municípios liberem a vacina pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para todas as pessoas interessadas, independente de grupo de risco. Especialistas ouvidos pelo GLOBO afirmam que a imunização é benéfica para todas as faixas etárias. Mas Portella reforça a importância da vacinação para crianças, idosos e outros grupos prioritários.

"A vacina ainda leva por volta de uns 15 dias para fazer efeitos, então quanto antes esse grupo tomar a vacina, melhor", ressalta a especialista, em comunicado.

Em nível nacional, verifica-se aumento de SRAG nas tendências de longo (últimos seis meses) e curto prazo (últimos três meses), relacionado ao crescimento dos casos de SRAG por influenza A e VSR na maioria dos estados do país.

O estudo mostra que 22 das 27 unidades federativas apresentam incidência de SRAG em nível de alerta, risco ou alto risco, com sinal de crescimento na tendência de longo prazo na SE 21: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins.

Dezenove das 27 capitais apresentam nível de atividade de SRAG em alerta, risco ou alto risco com sinal de crescimento na tendência de longo prazo na SE 21: Aracaju (Sergipe), Belo Horizonte (Minas Gerais), Boa Vista (Roraima), Cuiabá (Mato Grosso), Curitiba (Paraná), Florianópolis (Santa Catarina), Goiânia (Goiás), Joao Pessoa (Paraíba), Macapá (Amapá), Manaus (Amazonas), Porto Alegre (Rio Grande do Sul), Porto Velho (Rondônia), Recife (Pernambuco), Rio Branco (Acre), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), Salvador (Bahia), São Luís (Maranhão), São Paulo (São Paulo) e Vitoria (Espírito Santo).

