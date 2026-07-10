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SAÚDE Fiocruz: hospitalizações por infecções respiratórias começam a cair após 5 meses de alta Redução é explicada pela desaceleração dos casos graves causados pelo vírus sincicial respiratório (VSR) e a queda das internações por influenza A e influenza B

Novo boletim InfoGripe, divulgado nesta sexta-feira (10), mostra que hospitalizações por infecções respiratórias começaram a cair após cinco meses de alta. No entanto, as ocorrências ainda permanecem em níveis elevados em boa parte do país.

Ainda, de acordo com o boletim, a redução é explicada pela desaceleração do crescimento das hospitalizações por vírus sincicial respiratório (VSR) e a queda das internações por influenza A e influenza B.

"No entanto, a situação entre os estados ainda é heterogênea. A atualização chama atenção para o Amazonas, que apresenta aumento dos casos de SRAG entre os idosos, provavelmente associado ao crescimento do número de hospitalizações por Covid-19", diz a nota.

Ao menos seis estados seguem em níveis de alerta, risco ou alto risco: Amazonas, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Roraima e Santa Catarina. Outros 15 também registram incidência de infecções em níveis de alerta, risco ou alto risco, porém sem sinal de crescimento na tendência de longo prazo: Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Paraná, Paraíba, Pará, Rio de Janeiro, Sergipe e São Paulo.

A análise é feita pelo Programa de Computação Científica da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) que monitora os casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG), aqueles que evoluem para hospitalização. E corresponde ao período de 28 de junho a 4 de julho.

Quais vacinas devo tomar?

Em relação às vacinas, o imunizante para o VSR foi incorporado ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) no ano passado e é indicado para mulheres grávidas, de todas as idades, a partir da 28ª semana de gestação. O objetivo é estimular a produção de anticorpos pela mãe, que são transferidos para o bebê e oferecem proteção posterior para o recém-nascido.

A vacina da gripe está disponível nos postos de saúde para crianças de 6 meses até 5 anos, idosos a partir de 60 anos e gestantes. Outros grupos prioritários, como trabalhadores da saúde e da educação, também podem se vacinar gratuitamente. Em algumas cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo, a dose foi liberada para toda a população com 6 meses ou mais.

Já para a Covid-19 o Ministério da Saúde orienta a vacinação inicial de crianças entre 6 meses e 5 anos, uma dose de reforço para gestantes a cada gravidez e uma dose de reforço a cada seis meses para idosos com 60 anos ou mais. Também é indicada uma dose semestral de reforço para imunocomprometidos e uma anual para demais grupos prioritários, como trabalhadores da saúde.

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