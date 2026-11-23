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Meio Ambiente Fiocruz lança Rede de Comitês Populares Ambientais em parceria com movimento Mãos Solidárias e UPE Iniciativa tem como objetivo buscar respostas para injustiças climáticas nos territórios periféricos

A Fiocruz Pernambuco lança, nesta terça-feira (24), a Rede de Comitês Populares Ambientais, voltada para a contrução conjunta de respostas frente às injustiças climáticas nos territórios periféricos.

A iniciativa é coordenada pela instituição, em parceria com o movimento Mãos Solidárias, a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), a Universidade de Pernambuco (UPE) e a Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

Promovido pelo projeto “Mudanças Climáticas, Saúde e Alimentação - Rede de Comitês Populares Ambientais em Territórios das Periferias”, a Rede busca se consolidar como um instrumento de defesa dos direitos socioambientais, de acordo com os organizadores.

Durante o lançamento, a programação incluirá a Mostra dos Comitês Populares Ambientais, que representa um espaço de socialização, intercâmbio e visibilidade das experiências, ações e atividades desenvolvidas pelos Comitês Populares Ambientais nos territórios de Pernambuco e da Paraíba.

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