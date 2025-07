Fiocruz leva ciência interativa, a partir de compromisso com a transformação social, para a 77ª SBPC

A- A+

A Fiocruz terá uma participação de destaque na 77ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), que será realizada de 13 a 19 de julho, no campus da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), no Recife. A entrada do evento é gratuita.

Para a edição deste ano, que tem como tema Progresso é ciência em todos os territórios a Fiocruz traz 45 atividades voltadas à popularização da ciência. A Fiocruz levará para a SBPC jogos educativos, exposições interativas, projetos institucionais, rodas de conversa e oficinas, que dialogarão com o público e reforçarão o papel da ciência na vida cotidiana.

Segundo a vice-presidente de Educação, Informação e Comunicação, Marly Cruz, a participação da Fiocruz no mais importante evento científico do país reafirma seu compromisso com a democratização do conhecimento, a valorização da educação científica e o enfrentamento à desinformação em saúde.

“A reunião da SBPC é uma oportunidade estratégica para ampliar o debate com a sociedade, especialmente num cenário em que ações fundamentais da saúde pública, como a vacinação e outras frentes de saúde, são ameaçadas pela desinformação”, destaca.

Para Marly, a presença da Fundação reforça o compromisso institucional com a popularização da ciência.

“Além das atividades nos estandes promoveremos rodas de conversa e teremos pesquisadores em mesas-redondas e minicursos para debater temas estratégicos, como mudanças climáticas, equidade e diversidade de gênero, pautas fundamentais para a Fiocruz”, observa.

Fiocruz no Recife

Marly ressalta que essa edição da SPBC terá uma atração especial, uma vez que a presença da Fiocruz no Recife tem forte conexão com o território. A cidade sedia o Instituto Aggeu Magalhães (IAM/Fiocruz Pernambuco).

“Convido a população de Pernambuco a participar das atividades da Fiocruz. Na SBPC, vamos muito além da divulgação científica e reafirmaremos nosso compromisso institucional e responsabilidade social. Vamos mostrar que a Fiocruz entrega não só serviços e produtos de qualidade, mas contribui de forma efetiva para a melhoria das condições de vida da população”, afirma.

Para a coordenadora nacional da área de Divulgação Científica da Vice-Presidência de Educação, Informação e Comunicação (VPEIC/Fiocruz), Cristina Araripe, a Reunião Anual da SBPC é um espaço estratégico para fortalecer o diálogo entre ciência e sociedade.

“A SBPC Jovem é um dos maiores espaços de divulgação científica do país. Preparamos uma programação atrativa e o estande da Fiocruz será uma vitrine viva e dinâmica de como a ciência pode ser acessível, interativa e conectada com o cotidiano das pessoas. É uma oportunidade bem interessante de demostrar, na prática, a relação entre ciência e saúde e a defesa da vida”, salienta.

Programação

A VPEIC coordena e faz a gestão dos espaços da Fiocruz no evento. A programação inclui iniciativas voltadas à formação científica de crianças e jovens, como o projeto Meninas e Mulheres na Ciência, que incentiva a equidade de gênero nas carreiras científicas; a Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente (Obsma), que estimula práticas escolares voltadas à saúde, ao meio ambiente e à ciência cidadã; e o projeto STEM na Saúde, que promove a mentoria de meninas com pesquisadoras das áreas da ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

O evento contempla ainda diversas rodas de conversa. Carlos Gadelha, do Centro de Estudos Estratégicos Antonio Ivo de Carvalho (CEE/Fiocruz), vai refletir sobre o Complexo Econômico-Industrial da Saúde (Ceis) e o papel estratégico da inovação tecnológica para a soberania sanitária nacional no estande da Fundação na Tenda da SBPC Jovem.

Outra roda de conversa na programação da SBPC Mulher vai abordar a linguagem audiovisual como ferramenta de divulgação científica, com a exibição do documentário Ciência delas. O vídeo, fruto de uma tese acadêmica, transforma conteúdo científico em narrativa acessível e sensível para o grande público.

Jogos educativos vão abordar prevenção da leishmaniose, HIV, retrovírus HTLV, vacinação, dengue, zika e chicungunha e SUS, exposições sobre as coleções biológicas da Fiocruz, mostra audiovisual, e atividades que integram arte e ciência reforçam o caráter interativo da programação.

