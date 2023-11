A- A+

Vacina Fiocruz organiza evento na Praça da Várzea para fortalecer campanha de multivacinação "Fiocruz Pra Você" acontece neste sábado (18), das 9h às 16h, com momentos culturais e de lazer

O projeto anual "Fiocruz para Você" vai acontecer no próximo sábado (18), das 9h às 16h, na Praça da Várzea, Zona Oeste do Recife. A iniciativa é realizada em diversas unidades da Fundação e busca fortalecer a campanha de multivacinação promovida pelo Ministério da Saúde e divulgar junto à comunidade, os trabalhos desenvolvidos pela instituição no âmbito da Saúde, Ciência e Tecnologia.

"Fiocruz Pra Você", evento que vai acontecer na Praça da Várzea. Foto: Divulgação.

Além de oferecer vacinas para adultos e crianças (mediante apresentação da caderneta de vacinação), o “Fiocruz para Você”, realizado em parceria com a Prefeitura do Recife, contará com atividades culturais, de divulgação científica e de promoção da saúde.

Os participantes contarão com momentos culturais e de lazer com o Zé Gotinha, a Trup da Alegria, a Orquestra do Babá e o Coral Percussivo Elza Soares da Fiocruz PE.

Confira a programação:

9h-16h: Vacinação e apresentação das estações científicas e experimentos da Fiocruz-PE

9h-10h: Ensaio aberto do Coral Percussivo Elza Soares da Fiocruz-PE

10h-11h: Abertura com apresentação do Zé Gotinha e a Trup da Alegria

11h-12h30: Show da Orquestra do Babá, apresentação e oficina de Frevo

12h30-13h30: Apresentação do Zé Gotinha e Recreadores

12h30-4h30: Apresentação de personagens (Capitão América, Homem-Aranha e Sonic

14h30-16h: Encerramento com o Zé Gotinha, Show da Orquestra do Babá e apresentação de Frevo

