Fiocruz-PE e Campanha Mãos Solidárias ofertam curso gratuito de cozinhas populares solidárias

Com o intuito de formar profissionais e qualificar equipes de cozinheiros e ajudantes para atuarem em ações sociais, a Fiocruz-PE e a Campanha Mãos Solidárias, articulada pelo Movimento Sem Terra (MST), realizarão, nesta terça-feira (14), o primeiro módulo do Curso de Cozinhas Populares, na sede da Fiocruz, no campus da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na Cidade Universitária, Zona Oeste do Recife.

O curso está ofertando 80 vagas, sendo 40 para equipes da Rede de Cozinhas Populares Solidárias da Campanha Mãos Solidárias e outras 40 para movimentos sociais e sociedade civil organizada que construam cozinhas populares, solidárias e comunitárias no Estado. Haverá certificado da Fiocruz-PE. As inscrições podem ser feitas no site oficial da oferta. As primeiras 40 vagas cadastradas estarão inscritas.

A ação tem como base quatro eixos: atividades de promoção à saúde, solidariedade ativa, combate à fome e agroecologia. Serão abordados temas desde estruturação física a cardápio e manejo de alimentos e resíduos.

