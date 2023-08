Fiocruz-PE promove debate aberto ao público sobre envelhecimento trans nesta quinta-feira (17)

A- A+

A Fundação Oswaldo Cruz de Pernambuco (Fiocruz-PE) promoverá, nesta quinta-feira (17), a partir das 9h, uma roda de debate sobre envelhicimento de pessoas transsexuais e travestis, com foco em temáticas como abandono, esquecimento, solidão, sexualidade e dignidade.

O evento terá transmissão ao vivo, via YouTube da Friocruz-PE, mas também será aberto ao público, que poderá comparecer livremente e sem necessidade de qualquer tipo de agendamento ou pagamento de ingresso para conferir a roda de conversa.

O seminário ocorrerá na sala de aula 1 da sede da Fiocruz Pernambuco, que fica dentro do campus Recife da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na avenida Prof. Moraes Rego, na Cidade Universitária, Zona Oeste da capital.

O debate será ministrado pela antropóloga Jô Menezes, uma das autoras do estudo "Travesti também envelhece", da ONG Gestos.

Além dela, a educadora comunitária do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI/Fiocruz) Biancka Fernandes, que abordará seu ponto de vista equanto mulher trans.

Haverá, ainda, a participação da psicóloga Júlia Bueno, que falará sobre a perspectiva da saúde mental das pessoas trans durante o envelhecimento. A mediação do debate ficará por conta do pesquisador e coordenador do Núcleo de Diversidade e Inclusão (NDI) da Fiocruz, Antônio Moreira.

De acordo com dados do último Censo, realizado em 2022, a parcela de brasileiros com 60 anos ou mais saltou de 11,3% em 2012 para 14,7% da população em 2021.

Assim, os desafios para a garantia de direitos iguais e condições de qualidade para pessoas idosas virou uma pauta cada vez mais importante, principalmente para os integrantes da comunidade LGBTQIAP+, que sofrem com ainda mais represálias e preconceito.



