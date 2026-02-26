A- A+

Inovação Fiocruz Pernambuco desenvolverá plataforma de testes rápidos para diagnóstico de tuberculose A pesquisa busca reduzir o intervalo entre a identificação do caso e o início do tratamento, fundamental para interromper a cadeia de transmissão da doença

Um projeto da Fiocruz Pernambuco irá desenvolver uma plataforma integrada de testes rápidos para o diagnóstico da tuberculose. O estudo tem como objetivo gerar evidências científicas que subsidiem a incorporação de tecnologias inovadoras na rede pública.

Aprovada no Edital PPSUS Inovação/CNPq 2025, a proposta está alinhada às políticas nacionais de enfrentamento da doença e às prioridades do Sistema Único de Saúde (SUS).

Coordenada pela pesquisadora do Departamento de Imunologia da Fiocruz PE, Haiana Schindler, a iniciativa prevê o desenvolvimento e a validação de uma plataforma integrada, reunindo diferentes abordagens diagnósticas aplicáveis no ponto de atendimento (point-of-care).

A plataforma inclui o "TB Urine Rapid Test", o sistema "LAMP-CRISPR/Cas12" e um biossensor inovador. Esses elementos serão comparados aos métodos tradicionais utilizados pelo SUS, para avaliar desempenho, viabilidade operacional e potencial de incorporação à rede pública.

A proposta investe na adaptação de tecnologias que demandem menor infraestrutura laboratorial, permitindo sua aplicação em contextos com recursos limitados.

Ao aproximar o diagnóstico do momento da suspeita clínica, a pesquisa busca reduzir o intervalo entre a identificação do caso e o início do tratamento, etapa fundamental para interromper a cadeia de transmissão da doença, que ainda apresenta elevada incidência em Pernambuco e em outras regiões do país.

O projeto, intitulado “Plataforma produtiva para testes diagnósticos, rápidos e point-of-care: validação do TB Urine Rapid Test, LAMP-CRISPR/Cas12 e biossensor em regiões críticas em Pernambuco e no Brasil”, foi selecionado em concorrência nacional que reuniu propostas de diversas regiões do país.

Segundo Haiana Schindler, a aprovação do projeto evidencia sua relevância científica e estratégica e reforça o protagonismo da Fiocruz Pernambuco na biotecnologia aplicada à saúde pública, ampliando as possibilidades de impacto direto no SUS.

“Nosso foco é tirar a ciência do laboratório e garantir que a inovação chegue às populações mais vulneráveis, com diagnóstico rápido e mais equidade no acesso. Nesta etapa, validamos as tecnologias em cenários reais de Pernambuco, gerando evidências para sua futura incorporação à rede pública”, afirma.

O estudo conta com colaborações nacionais e internacionais, incluindo a Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose (Rede-TB), fortalecendo a validação científica das tecnologias e ampliando o intercâmbio técnico e tecnológico.

