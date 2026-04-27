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SAÚDE Fiocruz Pernambuco realiza o primeiro Abril Indígena nesta quarta (29) e quinta-feira (30) O encontro acontece no campus da UFPE e reúne diferentes vozes e representações indígenas

Na próxima quarta (29) e quinta-feira (30), a Fiocruz Pernambuco realiza o primeiro Abril Indígena, com o “Encontro de Saberes: Territórios Tradicionais, Biocultura e Saúde”, no campus da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na Cidade Universitária, Zona Oeste do Recife.

A atividade propõe um espaço de diálogo entre saberes tradicionais, experiências territoriais e práticas em saúde construídas nas comunidades, reunindo diferentes vozes ao longo de dois dias de programação. Durante todo o evento, haverá feira e exposição, além de atividades como palestras, rodas de conversa e cine-debates.

Na quarta-feira (29), a programação tem início à tarde com ritual indígena e cerimônia de abertura, com a participação de instituições como Fiocruz, Secretaria de Saúde Indígena (Sesai), Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI), Conselho Distrital de Saúde Indígena (Condisi), Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo (APOINME) e representações indígenas.

Abril Indígena

Após a abertura, acontece a palestra “Territórios tradicionais, biocultura e saúde: diálogo intercultural e alianças pelo bem viver”, além da mesa de debate sobre plantas medicinais, conhecimento tradicional e direitos dos povos indígenas e comunidades tradicionais.

Já na quinta (30), pela manhã, a programação segue com ritual indígena, círculos de cultura, cine-debates e rodas de conversa. Entre os temas abordados estão cuidado, espiritualidade e território como expressões de resistência indígena, o uso do georreferenciamento no fortalecimento dos povos indígenas e o enfrentamento das desigualdades socioespaciais.

Também entram em pauta discussões sobre educação, saúde e territórios indígenas, além da intermedicalidade e das práticas de cuidado no Sistema Único de Saúde (SUS).

À tarde, o evento conta com um painel voltado à apresentação de iniciativas científicas da Fiocruz e da UFPE em territórios indígenas. O encerramento será marcado pela construção da Carta Política do 1º Abril Indígena da Fiocruz Pernambuco, seguido de ritual indígena.



Com informações da assessoria.

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