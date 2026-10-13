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Saúde Fiocruz pra Você promove vacinação, ciência e atividades de lazer no Parque da Tamarineira Evento ocorre no próximo sábado (17) para mobilizar a população sobre campanha de vacinação do Ministério da Saúde

Vacinação, ciência e atividades de lazer estarão reunidas em mais uma edição do Fiocruz pra Você, que ocorre no próximo sábado (17), das 9h às 15h, no Parque da Tamarineira, na Zona Norte do Recife.

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Durante o evento, crianças, adolescentes e adultos poderão atualizar a caderneta de vacinação com imunizantes previstos no Calendário Nacional de Vacinação, com exceção das vacinas contra a Covid-19 e a BCG.

Além da vacinação, o público poderá conhecer pesquisas, serviços e ações desenvolvidas pela Fiocruz Pernambuco, em uma programação voltada à popularização da ciência.

A iniciativa tem o objetivo de aproximar a população das ações desenvolvidas pela instituição e mobilizar para a campanha de multivacinação do Ministério da Saúde.

Caderneta de vacinação poderá ser atualizada com imunizantes previstos no Calendário Nacional de Vacinação, com exceção das vacinas contra a Covid-19 e a BCG. | Foto: Fiocruz PE/Letícia Ferreira

Serão apresentados também os cursos de Educação a Distância (EAD) oferecidos pela instituição. A agenda contará ainda com uma roda de conversa sobre “Mulher, Saúde e Redução de Danos”.



Para as crianças, o evento contará com uma programação cultural e recreativa, com atividades conduzidas por arte-educadores, distribuição de pipoca e algodão-doce, interação com bonecos caracterizados e personagens infantis e esquetes educativas com temática infantil.

A programação inclui ainda o espetáculo Pinte o Cordel com Seu Tom, que une a linguagem do teatro e do cordel em uma atividade de caráter lúdico e educativo. .



Serviço - Fiocruz pra Você

Data: 17 de outubro (sábado)

Horário: 9h às 15h

Local: Parque da Tamarineira – Recife (PE)

O que levar? Crianças: necessário apresentar a caderneta de vacinação.

Adolescentes e adultos: basta apenas documento de identificação com foto (adolescentes precisam estar acompanhados de responsável maior de 18 anos).

Outras informações no link

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