Fiocruz: síndrome respiratória por Covid-19 está em queda em quase todo o país

A nova edição do Boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado nesta quinta-feira (26), mostra que os casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) causados pela Covid-19 pararam de crescer no país, e estão em queda em praticamente todos os estados brasileiros.

A análise tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe do Ministério da Saúde (Sivep-Gripe) até o dia 23 de janeiro.

"A maior parte do país está voltando a patamares significativamente baixos de Covid-19 em comparação com o histórico. Felizmente, não há sinal de retomada do crescimento nesse começo de ano”, afirma o coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes, em comunicado.