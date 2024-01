A- A+

RECIFE Fios de telecomunicação pegam fogo em ruas na Zona Norte do Recife; Neoenergia é acionada Chamas foram registradas no fim da manhã desta quarta-feira (10)

Fios de telecomunicação pegaram fogo no fim da manhã desta quarta-feira (10), na rua da Hora, no cruzamento com a rua Santo Elias, no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife.

As chamas, avistadas em mais de um ponto das vias, chamaram a atenção de pedestres e motoristas que passavam pelo local.

Nas imagens enviadas à Folha de Pernambuco, um homem aparece tentando apagar o fogo com o auxílio de um extintor. É possível verificar a presença de agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte (CTTU) na área.



Questionado pela reportagem, o Corpo de Bombeiros informou que, por se tratar de incêndio em fiação, sem risco de propagar para demais locais, a orientação é acionar a Neoenergia.

"Caso os profissionais da Neoenergia necessitem dos bombeiros, eles acionam", informou a corporação.

Por meio de nota, a Neoenergia Pernambuco informou que uma equipe esteve no local e confirmou que o incêndio não teve relação com a rede de distribuição de energia elétrica.



"Todos os cabos pertencem a empresas de telecomunicação. Mesmo assim, os técnicos da concessionária realizaram o trabalho de eliminar o risco para a população que mora ou trafega no nas vias", informou a empresa.



A Neoenergia Pernambuco destacou, ainda, que as operadoras de telefonia e telecomunicações são diariamente convocadas para regularizarem os cabos instalados irregularmente em todo o Estado.



"O contrato de compartilhamento dos postes estabelece que cada empresa deve ser responsável por zelar por sua rede. No entanto, as operações de ordenamento seguem sendo conduzidas pela distribuidora de energia pelo fato de a maioria das operadoras não cumprirem com suas obrigações legais", afirmou a Neonergia.

