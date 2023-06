A- A+

METRÔ DO RECIFE Fios do metrô rompem e pegam fogo no Recife; Linha Centro é interditada Não há previsão para retomada da operação. Grande Recife ativou esquema especial de ônibus

Cabos da rede elétrica do Metrô do Recife se romperam e pegaram fogo, na manhã desta terça-feira (20). O incidente interditou a Linha Centro e todas as 19 estações foram fechadas, de acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) - não há previsão para a retomada da operação.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que os fios pegam fogo. Na Estação Afogados, passageiros relatam explosões na rede. Até o momento, não há informações sobre feridos.

Nos vídeos, é possível ver passageiros assustados e correndo, alguns se abaixam. Alguns usuários do sistema precisaram andar sobre trilhos para deixar as composições.

Em nota, a CBTU informou ainda que houve queda da fiação aérea em dois pontos e que uma inspeção teve início. Equipes de manutenção da estatal trabalham nos locais afetados. Segundo a companhia, as informações iniciais são de queda da rede aérea nas estações Joana Bezerra, Afogados e Ipiranga.

Na Estação Joana Bezerra, uma das principais do Metrô do Recife, funcionários informam com megafone que a Linha Centro (com destino a Jaboatão e Camaragibe) está fechada. “Sem previsão de volta”, disse o operador.

Confira a lista de estações fechadas:

Recife

Joana Bezerra

Afogados

Ipiranga

Mangueira

Santa Luzia

Werneck

Barro

Tejipió

Coqueiral

Alto do Céu

Curado

Rodoviária

Cosme e Damião

Camaragibe

Cavaleiro

Floriano

Engenho Velho

Jaboatão

As estações da Linha Sul operam normalmente.



Ônibus

Devido à paralisação da Linha Centro do Metrô, o Grande Recife Consórcio de Transporte iniciou um plano de contingência com a ativação das linhas especiais:

TI Jaboatão/TI Barro

TI Joana/TI Afogados/TI Barro

TI Camaragibe/TI TIP



"Equipes do Consórcio estão monitorando a operação para possíveis ajustes na circulação dos ônibus", acrescentou o consórcio.



Reportagem em atualização

