Fipe promove evento pelo Dia Internacional de Combate ao Fascismo e Antissemitismo

A Federação Israelita de Pernambuco (Fipe), em conjunto com a Confederação Israelita do Brasil (Conib) e a Aliança Consular do Nordeste (AC-NE), promoveu, nesta quinta-feira (8), o Café da Manhã pelo Dia Internacional de Combate ao Fascismo e Antissemitismo, em um hotel em Boa Viagem, Zona Sul do Recife. O encontro, em referência à histórica Noite dos Cristais Quebrados, que marcou o início do Holocausto, em 1938, integra um movimento nacional da comunidade judaica e da sociedade brasileira contra o antissemitismo e o discurso de ódio.

A presidente da Fipe, Sonia Sette, que abriu o evento, fez um discurso em que ressaltou a importância de as pessoas fazerem algo, com atitudes afirmativas para evitar os discursos de ódio, inclusive atuando política e juridicamente, sempre que necessário, não deixando passar atitudes que, constitucionalmente, são consideradas criminosas.

“Atuarmos, política e juridicamente, no combate à discriminação de grupos étnicos ou religiosos, à xenofobia, ao desrespeito à diversidade – LGBTQIA+ em particular –, ao preconceito em geral e em defesa dos direitos humanos”, ressaltou Sônia. Ela também destacou a importância de as novas gerações terem oportunidade de conhecer mais a história para compreenderem que o antissemitismo não deve mais ocorrer.

“Nossas crianças e jovens precisam tomar conhecimento sobre o que se passou, perceber na atualidade, contextos favoráveis à disseminação desse mal, ter uma visão crítica a respeito e estarem mobilizados para não permitir que volte a acontecer. Urge, portanto, promover programas educacionais com essa finalidade”, afirmou Sonia.

O coordenador de Comunicação da Fipe, Jáder Tachlitsky, trouxe alguns dados sobre o aumento do antissemitismo no Brasil desde o início do atual conflito entre Israel e o Hamas. O número de ocorrências em outubro, de acordo com ele, aumentou 961,36% em relação ao mesmo período desde 2022.

“É o maior número já registrado pelo Departamento de Segurança Comunitária da Conib. Em outubro do ano passado, foram registradas 44 denúncias, pouco mais de uma por dia, em média. Já em outubro deste ano, foram 467 denúncias, uma média de 15 a cada dia. Entre 1º de janeiro até 31 de outubro de 2022, foram recebidas 375 denúncias. No mesmo período de 2023, foram 879 denúncias, quase duas vezes e meia a mais. É quadro muito preocupante”, alertou Tachlitsky.

Segundo ele, por trás desses percentuais estão crianças que sofrem bullying na escola, estudantes ofendidos em universidades, professores que receberam mensagens saudando o grupo terrorista Hamas, mães e pais de família constrangidos com palavras discriminatórias pelos próprios vizinhos. “Isso não é bom para ninguém em nossa sociedade, no nosso País, sendo judeu ou não. A intolerância, o discurso de ódio e a discriminação não têm limites quando ocorrem sem freio e impunemente”, acrescentou.

Durante o evento, também discursaram o cônsul-honorário da República de Malta, Thales Castro, representando a Aliança Consular do Nordeste; e o pesquisador e professor do Departamento de História da Universidade de São Paulo Daniel Strum, que é mestre e doutor em história judaica. Strum traçou a evolução do antissemitismo no mundo desde o Século V até a atualidade.

