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relato 'Fiquei chocada': ex-namorada relembra mudança física de Ganley após uso de anabolizantes Catarina de Moura se relacionou com Gabriel em 2024 e voltou a encontrá-lo no fim do ano passado

A ex-namorada do fisiculturista Gabriel Ganley, encontrado morto em maio no apartamento onde morava na Mooca, zona leste de São Paulo, falou sobre a transformação física vivida pelo atleta após o uso de anabolizantes. As declarações foram exibidas no domingo, 31, pelo Fantástico, da TV Globo.



Catarina de Moura, que se relacionou com Gabriel em 2024 e voltou a encontrá-lo no fim do ano passado, afirmou ter ficado impressionada ao vê-lo após a transformação que acompanhou sua ascensão no fisiculturismo.

"Ele tinha conquistado muitas coisas. Ele estava maior. Então, eu fiquei assim, chocada, muito feliz, claro, mas chocada. Porque eu estava acostumada com um menino magrinho e com a vozinha de bebezinho e, de repente, ele já era um homem com bigode, barba, grande", relatou.



Gabriel ganhou notoriedade nas redes sociais ao compartilhar sua rotina de treinos e a evolução de seu físico. No início da trajetória, era um defensor do fisiculturismo natural e se posicionava contra o uso de anabolizantes.

Com o passar do tempo, porém, passou a utilizar as substâncias e a registrar o processo em vídeos publicados para seus seguidores, se tornando um dos principais nomes da nova geração do esporte.



Apesar das mudanças na aparência, Catarina afirmou que o atleta manteve a mesma personalidade.

"Eu achei ele muito diferente, mas com a mesma essência, sabe? Só queria mesmo que ele fosse lembrado por todo mundo como esse menino batalhador, sonhador, que sempre foi atrás dos sonhos dele e que dava o sangue dele em tudo", afirmou.

Gabriel foi encontrado morto na cozinha do apartamento onde vivia por um amigo após dois dias sem retornar a contatos de familiares. Um laudo preliminar do Instituto Médico Legal (IML) apontou que ele sofreu uma morte súbita associada a um problema cardíaco. A Polícia Civil ainda aguarda um laudo completo que deverá ajudar a esclarecer as circunstâncias da morte.



Peritos apreenderam diversos medicamentos classificados preliminarmente como possíveis anabolizantes no local na residência do atleta. O caso foi registrado como morte suspeita - morte súbita no 42º DP (Parque São Lucas).

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