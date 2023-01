A- A+

VIGILÂNCIA SANITÁRIA "Fiquei horrorizada com a situação do local", diz cliente de restaurante interditado em Paulista Restaurante Pizzaria do Dogão excluiu a página que mantinha nas redes sociais horas após receber comentários negativos

Utensílios de cozinha perto de cestos de lixo, alimentos mal armazenados, muita sujeira em bancadas, pia e fogão, uma verdadeira cena de insalubridade. Esse foi o cenário encontrado pela vigilância sanitária da cidade de Paulista, na Região Metropolitana do Recife, ao interditar a Pizzaria do Dogão, que funcionava no bairro de Jardim Paulista.

E foi da cozinha do estabelecimento que saiu a refeição que fez uma família inteira ser socorrida com dor de cabeça, cólicas e diarreia. Todos foram atendidos e medicados em um hospital particular na Região Metropolitana do Recife.

O caso aconteceu no domingo (22), mas só foi divulgado nesta sexta-feira (27).

Após a publicação da matéria, no Portal Folha de Pernambuco, dezenas de clientes se mostraram horrorizados com as imagens feitas pelos agentes.

No perfil do restaurante no Instagram, uma publicação feita logo após a interdição apontava que o local estaria fechado “para uma obra na central de gás”.

O post informava que o estabelecimento seria reaberto na segunda-feira (30). Nos comentários, porém, os próprios clientes trataram de trazer à tona a suspensão das atividades da pizzaria, feita pela vigilância.

A maioria dos comentários era em tom de indignação: “Que cozinha nojenta, eu comia aí direto… não volto nunca mais”, disse um cliente na publicação.

Várias pessoas se mostraram espantadas com a falta de higiene do restaurante.

“Fiquei horrorizada com a situação do local, pois poderia ter sido a minha família socorrida, já que éramos clientes do restaurante”, contou à reportagem a jornalista Raiedilly Silva, 25, moradora de Paulista. Ela costumava frequentar o local com familiares e amigos e confiava nos cuidados do estabelecimento, já que a comida era saborosa.

“[Eu ia] muitas vezes. Com os amigos, depois do culto, com a família, no almoço. Eles vendiam pizza também. A comida era boa. Feriado ficavam pessoas do lado de fora esperando para entrar”, conta.

Segundo ela, os garçons eram padronizados, e o salão do restaurante mantinha a organização, "realmente eles maquiavam o lugar para gente não imaginar o que realmente tinha por trás de tudo isso", contou.

Para Raiedilly, apenas o banheiro não estava nas melhores condições, mas isso não chegou a ser um impeditivo. "Tinham uns canos expostos e era sujo", disse.

Ao ver a reportagem, Raiedilly disse que está com receio de frequentar outros locais com sua família. “Assim como foi no Dogão, pode ser em outro lugar que acreditamos ser limpo, mas que não é”.

No início da noite, após a enxurrada de comentários negativos, o restaurante excluiu a conta do Instagram, mas segue ativo em outras redes sociais.

Publicação feita pela página do restaurante | Imagem: Reprodução Instagram

Veja também

TECNOLOGIA Uso discriminatório do reconhecimento facial no Madison Square Garden gera polêmica