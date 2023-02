'Fiquei quase duas horas em completo pânico', relata atriz Jeniffer Dias após sofrer sequestro

A- A+

A atriz Jeniffer Dias foi rendida por homens armados e encapuzados quando voltava do ensaio da Mangueira, na madrugada de sábado. Colocada em outro carro, ela ficou por quase duas horas sob ameaça dos bandidos.

"Fui sequestrada, fiquei quase duas horas sob ameaças", escreveu ela em seu Instagram. "Depois desse tempo, eles me deixaram sem nenhum pertence e pegaram todas as minhas senhas".

A atriz conta que ao chegar em casa cumpriu todos os trâmites legais para evitar golpes em seu nome.

"Atenção, amigos: estou sem meu celular, logo, fiquem atentos a qualquer tentativa de golpe em meu nome", alertou, agradecendo a preocupação. "Desde já agradeço a preocupação. Mesmo ainda muito assustada, estou me cuidando e resolvendo tudo por aqui".

Yuri Marçal, noivo de Jeniffer, estava no Espírito Santo quando soube do ocorrido. Por volta das 2h, voltou para o Rio para dar suporte a atriz.

"Foi e ainda está sendo muito assustador, porém Jeniffer está bem, na medida do possível. Já tomamos das medidas legais e estamos nos cuidando. Desde já, agradeço o apoio e a preocupação".

Ameça anterior

Em outubro, o casal foi ameaçado após a publicação de um vídeo de humor de Marçal com o título de "Vira voto". O humorista retirou o vídeo do ar após sofrer ataques e receber mensagens com xingamentos. Uma delas trazia a imagem borrada da placa do carro de Jeniffer.

"Gravei um vídeo no fim de semana passado que fala sobre segundo turno e principalmente sobre virar voto. Recebi várias mensagens e dezenas de viradas de voto, não imaginava isso. Mas também vários xingamentos e ameaças vocês sabem bem de quem. Dentre esses xingamentos, uma das ameaças tem a imagem borrada da placa do carro da minha noiva. Aí é complicado porque envolve outra pessoa", escreveu na época.

Yuri completou a mensagem iria continuar fazendo piada com todo tipo de assunto, mas que era preciso se proteger.

"Não quero ser mártir de nada, não tenho peito de aço nem nada. A gente tem que se proteger e principalmente quem a gente ama. Vou continuar a fazer piada como todo tipo de assunto, mas neste momento eu resolvi que se é este vídeo que está incomodando, eu arquivo. Em breve, este pesadelo acaba", completou.

