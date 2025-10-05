Fiscalização apreende mais de 7 mil garrafas de bebidas em São Paulo
Estado tem 14 casos confirmados de intoxicação por metanol
O governo do estado de São Paulo confirmou a apreensão mais de 7 mil garrafas de bebidas para fiscalização desde a última segunda-feira (29), na capital e no interior.
O estado tem 14 casos confirmados de intoxicação por metanol, sendo dois óbitos. Outros 148 casos são investigados, sendo sete mortes.
As ações incluíram fiscalização em bares, adegas e festas universitárias, além de um bar onde bebeu uma das pessoas que morreram, Marcos Antônio Jorge Júnior, 46, que foi enterrado ontem (4) na zona leste da capital.
Outras 50 mil garrafas foram recolhidas ao longo do ano em todo o estado. Desde o início de 2025, 41 pessoas foram presas por adulteração de bebidas, sendo 19 na semana passada.
Emergência médica
A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade. A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos (como formaldeído e ácido fórmico), que podem levar à morte.
Os principais sintomas da intoxicação são: visão turva ou perda de visão (podendo chegar à cegueira) e mal-estar generalizado (náuseas, vômitos, dores abdominais, sudorese).
Em caso de identificação dos sintomas, buscar imediatamente os serviços de emergência médica e contatar pelo menos uma das instituições a seguir:
-
Disque-Intoxicação da Anvisa: 0800 722 6001;
-
CIATox da sua cidade para orientação especializada (veja lista aqui);
-
Centro de Controle de Intoxicações de São Paulo (CCI): (11) 5012-5311 ou 0800-771-3733 – de qualquer lugar do país;
É importante identificar e orientar possíveis contatos que tenham consumido a mesma bebida, recomendando que procurem imediatamente um serviço de saúde para avaliação e tratamento adequado. A demora no atendimento e na identificação da intoxicação aumenta a probabilidade do desfecho mais grave, com o óbito do paciente.