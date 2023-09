Ipem-PE autua empresa de recarga e manutenção de extintores de incêndio

A- A+

Uma empresa de recarga e manutenção de extintores de incêndio situada na Região Metropolitana do Recife (RMR) foi autuada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Pernambuco (Ipem-PE) por operar irregularmente e sem o registro do Inmetro.



A ação, ocorrida nesta terça-feira (5), integra o rol de atuações do Ipem, que atua também na fiscalização da comercialização de extintores de incêndio e na auditoria para concessão de registro às empresas que prestam inspeção técnica e manutenção desses produtos.

Risco e Segurança

Operando de forma irregular e sem o devido registro junto ao Inmetro, a empresa autuada na fiscalização colocava em risco a segurança dos usuários, assim como das edificações em que os extintores seriam instalados.

Quaisquer empresas que utilizem extintores de incêndio devem seguir as normas técnicas recomendadas, além das que são estabelecidas no quesito segurança pelo Inmetro.

Crédito: Divulgação

Dúvidas quanto à regularidade de empresas prestadoras de serviço que trabalham com os produtos podem ser tiradas através do site do Inmetro.



A Ouvidoria do Ipem-PE, além do telefone 0800 081 1526 e e-mail [email protected] também são outros meios de contato com o usuário.

