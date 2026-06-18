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RECIFE Fiscalização em ferro-velho apreende 200 quilos de cobre que pode ter sido furtado da orla do Recife Ação ocorreu na manhã desta quinta-feira (8), em dois estabelecimentos no bairro dos Torrões

Uma fiscalização em ferros-velhos no bairro dos Torrões, na Zona Oeste do Recife, apreendeu 200 quilos de cobre de origem não declarada, que pode ser sido subtraído de equipamentos públicos da orla da capital pernambucana. O responsável pelo local foi identificado e conduzido à delegacia.

A ação, realizada pela Prefeitura do Recife e outros órgãos, ocorreu na manhã desta quinta-feira (18), em dois estabelecimentos de ferro-velho e reciclagem da localidade.



O objetivo é coibir a comercialização irregular de materiais de cobre diante de recorrentes furtos de fiações e depredação do patrimônio público na cidade.

"Na Orla de Boa Viagem, todos os cabos, em mais de 1,5 km de extensão de obras entregues, já foram furtados, assim como todos os balizadores", informou a gestão.

A prefeitura também informou que, na área de esportes da orla, foram furtados 40 balizadores, com prejuízos da ordem de R$ 50 mil, mas investimento de R$ 10 mil necessários ao fornecimento e à instalação dos cabos.



Em toda a cidade, entre janeiro de 2025 e maio de 2026, a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) registrou 405 ocorrências de furto, roubo ou vandalismo em ativos de iluminação pública.



Foi necessária a reposição de 22.537 metros de cabos furtados e 1.833 equipamentos, entre luminárias, projetores, DPS, drivers e eletrodutos. "No período, os gastos com reposição e reparos somaram R$ 682.760,28, sendo R$ 495.403,53, em 2025, e R$ 187.356,75 até maio deste ano", ressaltou a gestão.



A operação desta quinta contou com a atuação da Secretaria de Ordem Pública e Segurança do Recife (SEOPS), por meio da Secretaria Executiva de Controle Urbano, Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), Guarda Civil Municipal do Recife (GCMR) e Polícia Militar.

Rua da Aurora alvo de criminosos

A Rua da Aurora, na área central da capital, também vem sendo alvo de ações criminosas. "Foram furtados centenas de metros de cabeamento, além de caixas de passagem, tampas, luminárias e dispositivos de proteção", informou a gestão.

Os furtos atingem ainda cabeamentos de equipamentos semafóricos. "Entre setembro de 2025 e maio de 2026, foram registrados mais de 100 boletins de ocorrência relacionados a esse tipo de crime, com maior concentração na região central do Recife. Os prejuízos já chegam a R$ 685 mil", ressaltou a gestão.



Para coibir a ação, a Autarquia de Trânsito e Transporte (CTTU) instalou 24 dispositivos anti-escalada ao redor de semáforos da cidade.

“Nós estamos intensificando as fiscalizações para ajudar a preservar os equipamentos públicos que vêm sendo danificados e trazendo prejuízos à população. A Secretaria Executiva de Controle Urbano verifica o alvará de funcionamento e exige as comprovações de compra do material que está sendo comercializado", explicou o secretário de Ordem Pública e Segurança, Alexandre Rebêlo.

De acordo com o gestor, quando é identificada a comercialização do produto sem comprovação de origem, o caso é conduzido às autoridades policiais competentes.

Medidas

A prefeitura do Recife informou que os semáforos da cidade começam a ter as fiações atuais substituídas de cobre para alumínio, material que possui menor valor de mercado. Outra alteração é a mudança das caixas de proteção dos equipamentos semafóricos.



Para coibir a depredação do espaço urbano, a gestão também iniciou a substituição gradual dos tampões de ferro fundido utilizados nas ruas e avenidas da cidade por modelos em fibra de vidro, material sem valor comercial de revenda, sendo 1.033 deles já substituídos.

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