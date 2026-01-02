A- A+

PERNAMBUCO Fiscalização na Praia de Porto de Galinhas será intensificada ao longo de toda alta temporada Medida objetiva coibir a cobrança de preços abusivos nas barracas da faixa de areia e violação dos direitos do consumidor

Após a repercussão do caso de agressão a um casal de turistas do Mato Grosso, no último dia 27, em Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, a prefeitura de Ipojuca anunciou a intensificação das fiscalizações realizadas nas praias do município para coibir a cobrança de preços abusivos e outras práticas que violem o código de defesa do consumidor.

Segundo o secretário de turismo do município, Deomaci Ramos, a medida é um fortalecimento da fiscalização que já ocorre normalmente ao longo da faixa de areia.

“Temos atuado aumentando essa fiscalização, que já vinha acontecendo. Agora, intensificamos devido ao lamentável episódio que aconteceu aqui na praia de Porto de Galinhas e também devido à alta temporada”, destacou.

Além da Secretaria de Turismo, também atuam na operação a Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano, o Procon Estadual e Municipal, Guarda Municipal e Polícia Civil.

Comerciantes de Porto de Galinhas recebem fiscalização na faixa de areia - Leandro de Santana/ Folha de Pernambuco

De acordo com o secretário, os agentes trabalham na tentativa de identificar violações dos comerciantes no que diz respeito ao código do consumidor e as boas condutas dos comerciantes.

“Solicitamos a todos os barraqueiros a atualização dos cardápios, para coibir, principalmente, a prática da venda casada”, ressaltou.

Em pronunciamento oficial, a prefeitura de Ipojuca confirmou a suspensão temporária, pelo prazo de uma semana, das atividades da barraca envolvida no caso de agressão. Os garçons envolvidos no conflito também foram afastados de forma imediata por meio de ação da prefeitura.

Eles deverão continuar afastados do trabalho até a conclusão das investigações oficiais.

Ainda segundo Deomaci Ramos, a operação atua de forma constante ao longo de todos os dias do ano, mas deve seguir em ritmo intenso enquanto durarem os dias de alta temporada no período do verão.

“Como a alta temporada vai até depois do carnaval, até o mês de março, vamos trabalhar até lá de forma mais intensa”, afirmou.

Como denunciar?

Os turistas que se sentirem lesados por qualquer comerciante nas praias do município de Ipojuca, podem procurar o canal do CIDEM no número (81) 99463-2859.

“A partir da ligação para o Cidem, as pessoas serão encaminhadas para a área que diz respeito ao apoio que precisam. Por lá, é possível ter contato com unidades de saúde, de polícia e também o Procon”, explicou o secretário de turismo.

