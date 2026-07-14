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Fisiculturista de 35 anos morre após passar mal em casa, no interior da Bahia

A causa da morte de Mailson Araújo ainda não foi divulgada

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Atleta divulgava a sua rotina de treinos diariamente nas redes sociais Atleta divulgava a sua rotina de treinos diariamente nas redes sociais  - Foto: Instagram @mailsonaraujopro/Reprodução

Um fisiculturista e influenciador digital morreu após passar mal em casa, no município de Alagoinhas, no interior da Bahia, na noite da última segunda-feira (13). 

Segundo as informações do g1, Mailson Araújo, de 35 anos, estava em casa quando começou a passar mal e pediu socorro aos pais. A mãe do atleta é técnica de enfermagem e fez manobras de reanimação para tentar salvar o filho.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados. O fisiculturista morava em frente à corporação militar.

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Os bombeiros continuaram o atendimento já iniciado pela mãe de Mailson, mas ele não resistiu. A causa da morte ainda não foi divulgada pelos familiares. 

O atleta divulgava a sua rotina de treinos diariamente nas redes sociais e era conhecido no cenário do fisiculturismo baiano pela conquista de diversos títulos ao longo da carreira. Ele reunia mais de 30 mil seguidores no Instagram. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por IFBB PRO Mailson Araujo (@mailsonaraujopro)

Horas antes da morte, o fisiculturista publicou o treino nas redes sociais. Ele estava se preparando para disputar um novo campeonato nesta quarta-feira (15). 

O corpo foi velado e enterrado no Cemitério Jardim Paraíso da Saudade nesta terça (14). 

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