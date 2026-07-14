A- A+

ATLETA Fisiculturista de 35 anos morre após passar mal em casa, no interior da Bahia A causa da morte de Mailson Araújo ainda não foi divulgada

Um fisiculturista e influenciador digital morreu após passar mal em casa, no município de Alagoinhas, no interior da Bahia, na noite da última segunda-feira (13).

Segundo as informações do g1, Mailson Araújo, de 35 anos, estava em casa quando começou a passar mal e pediu socorro aos pais. A mãe do atleta é técnica de enfermagem e fez manobras de reanimação para tentar salvar o filho.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados. O fisiculturista morava em frente à corporação militar.

Os bombeiros continuaram o atendimento já iniciado pela mãe de Mailson, mas ele não resistiu. A causa da morte ainda não foi divulgada pelos familiares.

O atleta divulgava a sua rotina de treinos diariamente nas redes sociais e era conhecido no cenário do fisiculturismo baiano pela conquista de diversos títulos ao longo da carreira. Ele reunia mais de 30 mil seguidores no Instagram.

Horas antes da morte, o fisiculturista publicou o treino nas redes sociais. Ele estava se preparando para disputar um novo campeonato nesta quarta-feira (15).

O corpo foi velado e enterrado no Cemitério Jardim Paraíso da Saudade nesta terça (14).

Veja também