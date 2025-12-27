A- A+

LUTO Fisiculturista morre aos 28 anos após infecção por bactéria "devoradora de carne" "A busca pelo corpo ideal levou a vida precoce do meu filho", declarou a mãe de Kevin

O fisiculturista Kevin Notário Nunes, ex-campeão estadual da modalidade, morreu na manhã desta sexta-feira (26), aos 28 anos, em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. O atleta estava internado no Hospital Regional do município após dar entrada às pressas com fortes dores na coxa. A informação da morte foi confirmada pelo pai do atleta, Marcelino Nunes, vereador da cidade.

De acordo com familiares, os médicos diagnosticaram uma fasciíte necrosante, infecção bacteriana grave popularmente conhecida como "bactéria devoradora de carne", que provoca a rápida destruição dos tecidos da pele. Kevin passou por uma cirurgia de emergência ainda na tarde de quinta-feira e permaneceu intubado, mas o quadro se agravou.

Nas redes sociais, o pai do atleta afirmou que o problema de saúde teria sido provocado pelo uso de produtos ilegais para ganho muscular e fez um alerta a outros jovens e atletas.

"A busca pelo corpo ideal levou a vida precoce do meu filho Kevin. Que este caso sirva de alerta para aqueles que pensam em recorrer a métodos arriscados para potencializar resultados", escreveu.

O velório foi realizado na Capela Pax Primavera, em Ponta Porã. O sepultamento será neste sábado. Kevin deixa duas filhas gêmeas



