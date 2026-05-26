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Caso Ganley Gabriel Ganley relatou episódio de ganho de 20 kg em dois dias um ano antes de ser encontrado morto Influenciador afirmou ter enfrentado moomentos de compulsão alimentar após período de dieta restritiva para competições

O fisiculturista e influenciador fitness Gabriel Ganley, encontrado morto aos 22 anos neste sábado em sua casa, na Mooca, Zona Leste de São Paulo, havia relatado episódios extremos de mudança de peso e compulsão alimentar nas redes sociais.

Gabriel vinha compartilhando detalhes de sua rotina física e alimentar com seguidores nos últimos meses. Em um vídeo publicado em meados do ano passado, o influenciador afirmou ter ganhado cerca de 20 quilos em apenas dois dias após enfrentar um quadro de compulsão alimentar.

Segundo ele, o episódio ocorreu logo depois de uma fase de dieta extremamente restritiva para preparação em competições de fisiculturismo. Na gravação, Ganley relatou os efeitos físicos e emocionais do processo de restrição alimentar severa, comum em períodos pré-competição dentro do esporte.

Ele relatou que durante o episódio comeu em uma famosa rede americana em um sábado, e que passou o restante do dia e o domingo também se alimentando. Na gravação, relatou comer nove caixas de barra de proteína, que contabilizou em média 50 unidades, três caixas de cookies, dois pacotes de biscoito de arroz com xarope, além de duas caixas de pasta de amendoim.

Em junho de 2025, o atleta também contou aos seguidores que seu peso variava entre 84 kg e 86 kg durante uma fase de “jejum sem filtro”, expressão usada por ele para descrever protocolos intensos de controle alimentar.

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