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TRÂNSITO Mesmo com fissura, trânsito é tranquilo no viaduto de Prazeres, na BR-101, nesta terça (21) Local precisa de atenção redobrada dos condutores, por causa de desnível

O movimento de veículos é tranquilo no Viaduto de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, na manhã desta terça-feira (21).

A via fica no km 82 da BR-101 Sul, nas proximidades da Fábrica da Coca-Cola, e vem sendo centro das atenções por apresentar uma fissura estrutural que requer atenção dos condutores que passam no local.

Por não apresentar pontos de retenção, quem volta para casa, vindo do Litoral Sul, tem facilidade para acessar bairros do Recife e RMR.

DNIT se pronunciou sobre fissuras?

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) disse, na semana passada, à reportagem da Folha que a situação se refere à junta de dilatação do viaduto, "a qual não representa riscos à estrutura" da elevado e que vem realizando "levantamentos topográficos periódicos em todo o viaduto" para minimizar a insegurança dos motoristas que precisam passar pelo local.

A autarquia garantiu que "não há qualquer indicativo de dano estrutural, como fissuração relevante ou perda de capacidade resistente".

O órgão foi procurado novamente pela redação para falar sobre os resultados dos levantamentos topográfico, mas ainda não emitiu resposta. O espaço segue aberto.

A via vem sendo centro das atenções por apresentar uma fissura estrutural que requer atenção dos condutores. | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

A via vem sendo centro das atenções por apresentar uma fissura estrutural que requer atenção dos condutores. | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

A via vem sendo centro das atenções por apresentar uma fissura estrutural que requer atenção dos condutores. | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

A via vem sendo centro das atenções por apresentar uma fissura estrutural que requer atenção dos condutores. | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

A via vem sendo centro das atenções por apresentar uma fissura estrutural que requer atenção dos condutores. | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

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