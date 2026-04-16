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CASO MASTER "Fiz as contas para chegar no valor que combinamos" diz mensagen de ex-presidente do BRB a Vorcaro Conversa foi destacada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, ao mandar prender Paulo Henrique Costa

As trocas de mensagens entre o ex-presidente do Banco Regional de Brasília, Paulo Henrique Costa, e o ex-banqueiro, Daniel Vorcaro, são apontadas como "fortes indícios" do ajuste de valor milionário a título de corrupção no caso Master. Em um dos diálogos, Costa escreveu a Vorcaro: "Fiz as contas para chegar no valor que combinamos".

A conversa foi destacada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, ao mandar prender Costa. Na mesma mensagem, o ex-presidente do BRB diz que, "dependendo dos valores finais, sairia o Casa Lafer, que está no contrapiso". A indicação se dá em razão de a propina ser paga, segundo a PF, na forma de seis imóveis luxuosos em Brasília e em São Paulo.

Em seguida, Costa diz ainda que estava "apagando algumas mensagens do celular". Em resposta, Vorcaro faz menção a um outro imóvel. “Vc diz casa Leopoldo, né? Cobertura que vc foi. Pq o heritage melhor que o Lafer, não?”, escreveu o ex-banqueiro. Costa então faz uma avaliação sobre o imóvel e indica ter visitado um apartamento. “Esse era enorme. A Cris nos levou no Casa Lafer, um apartamento tipo. Sim. Bem melhor. ”, disse o ex-presidente do BRB.

Os investigadores dizem que as casas que foram prometidas como propina - Heritage, Arbórea, One Sixty, Casa Lafer, Ennius Muniz e Valle dos Ipês - eram avaliadas em R$ 146,5 milhões. Deste, chegaram a ser efetivamente pagos R$ 74 milhões, vez que Vorcaro mandou cessar os pagamentos após o Ministério Público Federal abrir uma apuração sobre os mesmos.

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