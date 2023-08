A- A+

Um homem e uma mulher foram atacados por um grupo na orla de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, na noite dessa quarta-feira (9), por volta das 20h. O flagrante circulou nas redes sociais.

As imagens mostram um grupo com dezenas de jovens reunidos, próximo à praça Duque de Caxias, no calçadão da orla. Em seguida, ao menos quatro deles correm em direção ao casal, que caminha no local.





Flagrante de arrastão: casal é atacado por grupo na orla de Olinda - https://t.co/2OqcCHNMGn pic.twitter.com/GqpVYtxW9b — Folha de Pernambuco (@folhape) August 10, 2023

Um dos suspeitos então ataca o homem, em direção ao seu pescoço, numa tentativa de roubo. Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, dois policiais estavam nas proximidades fazendo rondas na área e, ao observar a situação, foram atrás dos suspeitos.

Dois deles chegaram a ser alcançados, de acordo com a corporação, e, ao serem abordados, não estavam com nenhuma arma, drogas ou objetos das vítimas. Por isso, explica a PM, foram liberados.

"Foi solicitado reforço e a situação foi normalizada", completou a polícia.

