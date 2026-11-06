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CANDIDATO DERROTADO Flávio abraça ator de Dark horse e discursa em evento de aliados de Trump: "Parece, mas não é o fim" Jantar do CPAC foi realizado em Mar-a-Lago nesta quinta-feira; filme entrou na mira da PF após mensagens entre senador e Daniel Vorcaro sobre financiamento da produção

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que viajou para os Estados Unidos após a derrota na eleição presidencial para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), discursou nesta quinta-feira em um jantar do CPAC, conferência conservadora realizada em Mar-a-Lago, propriedade do presidente americano Donald Trump, na Flórida. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o senador abraçando o ator Jim Caviezel, escalado para interpretar Jair Bolsonaro no filme "Dark horse", cuja produção entrou na mira da Polícia Federal por mensagens entre Flávio e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro sobre financiamento.

Flávio discursou em português no evento e contou com a tradução de Pedro Valente, professor de jiu-jitsu que lidera a academia Valente Brothers ao lado dos irmãos Gui e Joaquim, este último marido da top brasileira Gisele Bündchen. Na fala, o candidato à Presidência derrotado por Lula (PT) disse que no Brasil "não há a quem recorrer para desfazer a injustiça", replicando as alegações infundadas de fraude eleitoral e perseguição política no país natal. Ele disse confiar que "ainda não foi o fim" da trajetória.

— Um ano atrás, eu jamais imaginava que seria candidato a presidente do Brasil. Mas eu creio que era um projeto de Deus para mim e para a nação. Mesmo quando o que parece ser o final não é aquilo que esperávamos, temos que agradecer a Deus e ter ainda mais fé que ainda não foi o fim — disse.

O evento foi realizado no salão Donald J. Trump, dentro do clube Mar-a-Lago, em Palm Beach. O presidente não aparece nas imagens do evento.

O jantar fez parte da programação do CPAC, que reúne lideranças conservadoras americanas e internacionais entre os dias 4 e 7 de novembro. O ex-deputado Eduardo Bolsonaro também esteve entre os participantes da conferência e posou ao lado de Jim Caviezel.

"Grande honra. Homem corajoso e verdadeiro cristão", escreveu o ex-deputado.

Caviezel, conhecido por interpretar Jesus Cristo em A Paixão de Cristo, foi escolhido para viver o ex-presidente Jair Bolsonaro na cinebiografia Dark horse. O filme passou a ser citado nas investigações sobre o Banco Master após a Polícia Federal identificar conversas em que Flávio tratava com Vorcaro de recursos para a produção.

Em uma das mensagens, o senador cobrou pagamentos relacionados ao ator e ao diretor Cyrus Nowrasteh. Flávio confirmou ter buscado financiamento para o projeto, mas negou irregularidades.

A participação na gala ocorre em meio à tentativa de Flávio de ampliar sua interlocução com o entorno de Trump. Desde que chegou aos Estados Unidos, o senador tem buscado contatos com lideranças conservadoras americanas, com o auxílio do irmão Eduardo Bolsonaro, ex-deputado federal que vive no país há mais de um ano e mantém relações com integrantes do movimento trumpista.

Apesar de o evento ocorrer em Mar-a-Lago, Trump afirmou recentemente que não tinha planos de receber o senador, embora tenha declarado que ele poderia permanecer nos Estados Unidos pelo tempo que desejasse.

Flávio deixou o Brasil no fim de outubro, após se recusar a reconhecer a vitória de Lula e descumprir uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para entregar seus passaportes. Desde então, permanece na Flórida, acompanhado da família.

Após chegar aos Estados Unidos, o senador divulgou uma carta de cunho golpista em que questionou, sem apresentar provas, a legitimidade do resultado eleitoral e afirmou que pretende liderar a oposição mesmo fora do país. A manifestação provocou desconforto entre dirigentes do PL e aliados que defendem a manutenção de uma atuação institucional no Congresso.

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