Caso Marielle Flávio Dino anuncia criação de força-tarefa conjunta para desvendar caso Marielle Investigação será conduzida pelo Ministério Público do Rio em conjunto com a Polícia Federal

O ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou, nesta quinta-feira (16), a criação de uma força-tarefa para desvendar o assassinato da vereadora Marielle Franco, ocorrido em 2018.

O grupo contará com o trabalho conjunto da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro.

A decisão foi tomada após Dino se reunir com o procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro, Luciano Mattos, nesta quarta-feira.

