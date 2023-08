Flavio Dino anuncia demissão de três PRFs que causaram a morte de Genivaldo em Sergipe

O ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou nesta segunda-feira (14) que exonerou os três policiais rodoviários federais envolvidos na morte de Genivaldo Santos durante uma abordagem policial ocorrida em maio do ano passado. O caso aconteceu em Umbaúba, no interior de Sergipe.

"Estou assinando a demissão de 3 policiais rodoviários federais que, em 2022, causaram ilegalmente a morte do Sr. Genivaldo, em Sergipe, quando da execução de fiscalização de trânsito. Não queremos que policiais morram em confrontos ou ilegalmente matem pessoas. Estamos trabalhando com Estados, a sociedade civil e as corporações para apoiar os bons procedimentos e afastar aqueles que não cumprem a Lei, melhorando a Segurança de todos", escreveu o ministro, no Twitter.