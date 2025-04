A- A+

Recife Flávio Dino vai ministrar aula magna para calouros da UFPE e receberá título de Doutor Honoris Causa Evento acontecerá no próximo dia 5 de maio, na Concha Acústica Paulo Freire, no Campus Recife da UFPE

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), realizará, no próximo dia 5 de maio, uma aula magna de boas-vindas aos calouros da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Na ocasião, também receberá o título de Doutor Honoris Causa da instituição, honraria concedida a personalidades que contribuem ou contribuíram com a universidade, a região ou o país, pela atuação em favor das ciências, letras, artes ou cultura.

O evento acontecerá a partir das 9h30, na Concha Acústica Paulo Freire, no Campus Recife da UFPE, situado na Cidade Universitária, Zona Oeste da capital pernambucana.

Na data, Flávio Dino recepcionará os estudantes do semestre 2025.1 com aula magna sobre "o impacto das novas tecnologias no mundo do trabalho".

O evento contará com a presença do reitor e do vice-reitor da UFPE, Alfredo Gomes e Moacyr Araújo, respectivamente.

Perfil

Flávio Dino de Castro e Costa é formado em Direito (1990) pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA), com mestrado em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco (1999-2001).

Ao longo dos 35 anos de vida pública, acumula experiências como professor universitário da UFMA e da UnB, juiz federal (1994-2006), juiz auxiliar da Presidência do Supremo Tribunal Federal e secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça.

Também foi deputado federal (2007-2011), presidente da Embratur (2011-2014), governador do Maranhão (2015-2022), senador da República (eleito em 2023) e ministro da Justiça e Segurança Pública (2023).

Em fevereiro de 2024, tomou posse como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) após ser indicado ao cargo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



