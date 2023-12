Flávio Dino. O STF. O Estado Democrático de Direito

A- A+

Para ser nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal o escolhido precisa ser aprovado pela maioria absoluta do Senado depois de sabatinado. Cumprido este ritual, o presidente da República fará a nomeação.

Sabatina, dizem os dicionários, é recapitulação oral de perguntas e respostas de caráter variável. Inquisição tem caráter vexatório, é coisa diversa que fere os padrões da dignidade humana.



Embora para o grande público se cogite de sabatina, na realidade a Constituição Federal fala em arguição.

No dia 13 de dezembro de 2023 Flávio Dino de Castro e Costa, atual ministro de Justiça e Segurança Pública do Brasil, senador pelo Estado do Maranhão, do qual foi governador por dois mandatos, professor de direito constitucional da Universidade Federal do Maranhão, ex Juiz Federal, foi submetido, não de surpresa, por condutas atípicas de diversos senadores, que fugiam aos padrões das exigências comportamentais do parlamento.



As posturas de alguns podem ter causado espécie aos desavisados, não ao sabatinado ou arguido em procedimento inquisitorial, pois o mesmo vinha sendo pressionado pela ultra direita.

Em 9 de maio deste ano Flávio Dino foi ouvido pela Comissão de Segurança Pública do Senado. Era a quarta convocação depois da posse no Ministério da Justiça. Não obstante sentisse a provocação, compareceu. Teve embates com Sérgio Moro, Marcos do Val e Flávio Bolsonaro. Nenhum deles tinha ou tem a verticalidade do futuro integrante da Suprema Côrte, porém deviam e devem muitas explicações à Nação.



A lucidez com que o recém nomeado ministro enfrentou, sem tangenciamentos e sem desdém à verdade, as afrontas em forma de perguntas por alguns parlamentares, além dos citados, deixou evidente que, ao ser empossado no Supremo Tribunal Federal no dia 22 de fevereiro de 2024, o país herdará um legado intelectual e moral de valor inestimável, mantendo o órgão máximo da Justiça Brasileira nas páginas mais elevadas da história, posto que o novo ministro do STF tem estudo, trabalho e talento comprovados, que são a “tríplice arma com que se conquista o triunfo”, segundo Machado de Assis.

Ao longo da História o Supremo Tribunal Federal nunca foi fechado, apesar de ter sofrido pressões, ministros cassados e ingerências despropositais nas ditaduras de Getúlio Vargas e militar, que teve início em 1º de abril de 1964 e durou até 1985.



O Supremo Tribunal Federal originou-se quando da transferência da família real e da nobreza portuguesa para o Brasil em 1808, ocasião em que ocorreu a invasão do reino de Portugal pelas tropas francesas comandadas por Napoleão Bonaparte. Aqui se instalou com a denominação de Casa da Suplicação, nome que correspondia ao Supremo Tribunal de Justiça de Portugal. Com a independência do Brasil proclamada em 1822, a Casa da Suplicação do Brasil seria posteriormente renomeada como Supremo Tribunal de Justiça do Império do Brasil. Com a proclamação da República do Brasil, a denominação Supremo Tribunal Federal foi adotada na Constituição Provisória com o decreto 510, de 22 de junho de 1890.



Como se verifica é um longo histórico para ser analisado. O professor Oswaldo Trigueiro do Vale já afirmava que a “instabilidade político-institucional parece ser um mal das sociedades subdesenvolvidas” e destacava a imperiosidade do Supremo Tribunal Federal como baluarte em defesa da nossa maturidade no processo de mudança de nosso sistema político.



Uma instituição que tem origem nos tempos coloniais, que se dimensionou na independência e se afirmou na República, jamais poderia se quebrantar à fúria dos inimigos do Estado Democrático de Direito.

A história, já dizia Miguel de Cervantes no livro Dom Quixote, “é a mãe da verdade”.



Feliz Ano Novo para todas e todos.

*Procurador de Justiça do Ministério Público de Pernambuco. Diretor Consultivo e Fiscal da Associação do Ministério Público de Pernambuco. Ex- repórter do Jornal Correio da Manhã (RJ).



- Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.

Veja também

Mundo Líder norte-coreano diz que buscar reunificação com Coreia do Sul é um 'erro'