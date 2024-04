Flores e saudação nazista: Áustria prende grupo que celebrou aniversário de Hitler

A- A+

Um grupo de quatro pessoas foi preso no último sábado, na Áustria, após serem flagrados celebrando o aniversário de Adolf Hitler. Segundo o jornal alemão DW, o caso ocorreu em Braunau am Inn, onde fica localizada uma antiga casa do ditador, local no qual os detidos depositaram rosas-brancas na porta no último dia 20.

De acordo com a polícia local, duas irmãs, de 24 e 26 anos, e seus parceiros, de 29 e 31 anos, foram presos, mas suas identidades não foram reveladas. À polícia, uma das mulheres disse que se tratava de uma brincadeira, mas, após uma inspeção em seu aparelho celular, os agentes encontraram mensagens e fotos de cunho nazista sendo compartilhadas entre os quatro.

Além das flores deixadas no local (depositadas no parapeito de uma das janelas do imóvel), a polícia também apontou que o grupo tirou uma série de fotos do momento, com uma das envolvidas fazendo uma saudação nazista.

A polícia afirmou que os quatro foram indiciados por suspeita de violação de uma lei austríaca que proíbe a exibição de símbolos nazistas. Por conta da recorrência de visitas ao local no dia 20 de abril, patrulhas policiais costumam ser intensificadas na região todos os anos, especialmente para a casa em Braunau am Inn.

