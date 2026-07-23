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Sertão Floresta: colisão entre caminhão e van que transportava pacientes deixa mortos e feridos na PE-360 Van envolvida era da prefeitura de Petrolândia, também no Sertão, e seguia com nove pacientes

Uma grave colisão envolvendo um caminhão e uma van que realizava transporte de pacientes para Tratamento Fora do Domicílio (TFD) deixou pelo menos sete mortos e quatro feridos na rodovia estadual PE-360, entre os municípios de Floresta e Ibimirim, no Sertão de Pernambuco.

O sinistro de trânsito aconteceu na manhã desta quinta-feira (23), por volta das 5h. A van envolvida era da prefeitura de Petrolândia, também no Sertão, e seguia com nove pacientes.

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que agentes da 1ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados para a ocorrência.

"O sinistro resultou em sete vítimas fatais, enquanto outras quatro foram socorridas para uma unidade hospitalar", afirmou a PM.

Nas redes sociais, o prefeito de Petrolândia, Fabiano Marques, que foi ao local do acidente, detalhou a situação dos envolvidos.

"Já foram confirmados os óbitos do motorista do caminhão e do motorista do TFD. Dos nove pacientes que estavam no TFD, quatro foram encaminhados. Infelizmente, cinco óbitos que a gente não sabe dizer ainda quem são essas vítimas. Uma notícia triste para a nossa Petrolândia", afirmou o prefeito.

O gestor municipal decretou luto de três dias e destacou que todas as secretarias envolvidas darão apoio à ocorrência.

Em nota, a prefeitura de Floresta, onde o sinistro ocorreu, informou, por meio do Hospital Municipal Coronel Álvaro Ferraz, que foi acionada para a ocorrência às 5h20.

"Imediatamente, a gestão municipal mobilizou duas ambulâncias, com equipes de saúde, que seguiram ao local para atuar no socorro às vítimas, em conjunto com o Corpo de Bombeiros e o Samu da região", destacou a gestão municipal.

Ainda segundo a prefeitura, uma das vítimas, uma paciente do sexo feminino, deu entrada no Hospital Municipal de Floresta, com escoriações, várias suturas, queixa de cefaleia e episódio de vômito.

O quadro é considerado estável e a mulher deve ser encaminhada ao Hospital Eduardo Campos, em Serra Talhada, para a realização de exames especializados e continuidade do tratamento.

"As demais vítimas foram socorridas e encaminhadas pelas outras equipes de resgate para diferentes unidades de saúde da região", informou a prefeitura de Floresta, que segue acompanhando a situação.

A PM ainda informou que o efetivo no local atuou em conjunto com as equipes de atendimento, prestando apoio na segurança, controle do fluxo de veículos, preservação da área do sinistro e suporte aos órgãos responsáveis pelo socorro.

Procurado pela reportagem, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco informou que a ocorrência segue em andamento e detalhes devem ser repassados em breve.

Pesar

Em nota, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, afirmou ter recebido com "muita tristeza" a notícia do grave acidente. "Já telefonei para o prefeito Fabiano Marques e expressei minha profunda solidariedade comunicando as providências já realizadas pelo governo e reafirmando que o estado continuará à disposição neste momento tão difícil para o povo sertanejo", disse.

"Que Deus, em sua infinita misericórdia, console os familiares, amigos, a população de Petrolândia e todos que sofrem nesta hora de despedida", completou Raquel.

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