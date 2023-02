Flórida aprova lei para transportar migrantes para outros estados dos EUA

A- A+

O Parlamento da Flórida, estado no sudeste dos Estados Unidos, aprovou, nesta sexta-feira (10), uma lei que permitirá ao governo de Ron DeSantis transferir migrantes ilegais de qualquer lugar do país - não apenas da Flórida - para outras regiões.

O texto, aprovado pelo Legislativo estadual, de maioria republicana, amplia uma lei aprovada no ano passado para transportar migrantes da Flórida até os demais estados.

DeSantis, que promoveu este programa de transferências, reivindicou em setembro o envio de dois aviões com 48 migrantes latino-americanos de San Antonio (Texas) para a luxuosa ilha de Martha's Vineyard (Massachusetts), no nordeste dos EUA.

Assim, ele se juntou ao movimento lançado pelos governadores republicanos de Texas e Arizona, decididos a mandar imigrantes em situação irregular para cidades democratas do norte e do leste do país, como protesto pela política migratória do presidente Joe Biden.

Um senador estadual democrata, Jason Pizzo, processou o governo DeSantis pelas transferências no ano passado, alegando que violavam a lei porque os imigrantes haviam sido transportados de outro estado, no caso o Texas, e não da Flórida.

O texto aprovado hoje, do qual só falta a sanção do governador, elimina essa restrição e permite que os migrantes em situação irregular sejam transportados de qualquer lugar do país.

Esta votação do Parlamento chega semanas após o aumento, na Flórida, do número de pessoas, em sua maioria cubanas e haitianas, que chegaram ao seu litoral em embarcações precárias.

