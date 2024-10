Flórida declara estado de emergência, à espera de um 'grande furacão' na próxima semana

A- A+

O governador da Flórida, Ron DeSantis, declarou estado de emergência neste sábado, após meteorologistas alertarem sobre a chegada de um "grande furacão" na próxima semana, enquanto o estado no Sudeste dos Estados Unidos mal se recuperou do Helene.

Em uma publicação no X, o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA previu que a tempestade tropical Milton, que atualmente cruza o Oeste do Golfo do México, "se fortalecerá e se tornará um grande furacão conforme avança em direção à Flórida, no meio da próxima semana".

O governador DeSantis declarou estado de emergência em 35 condados, à espera da chegada de Milton ao estado, acostumado a tempestades, e onde o furacão Helene deixou pelo menos 14 mortos no fim do mês passado.

De acordo com sua trajetória, Milton pode causar novos danos em áreas da costa da Flórida que ainda estão se recuperando da passagem do Helene, que tocou terra em 26 de setembro como um poderoso furacão de categoria 4, com ventos de 225km/h.

Helene avançou para o interior, atingindo os estados da Geórgia, Carolina do Sul e Carolina do Norte, provocando inundações históricas e deixando pelo menos 220 mortos, segundo um levantamento da AFP com base em anúncios oficiais.

Os pesquisadores indicam que as mudanças climáticas provavelmente desempenham um papel na intensificação rápida das tempestades, que encontram águas oceânicas mais quentes que as alimentam.

As previsões iniciais mostram que Milton provavelmente cruzará a Flórida em direção ao Oceano Atlântico, e o Centro Nacional de Furacões (NHC) alertou sobre possíveis "impactos potencialmente mortais em áreas da costa oeste da Flórida, na terça ou quarta-feira".

