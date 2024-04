A- A+

Flórida é o terceiro estado com mais brasileiros nos EUA

A Flórida é o terceiro estado dos Estados Unidos com a maior concentração de brasileiros (295 mil), ficando atrás apenas de Nova York (500 mil) e Boston (390 mil).

A estimativa integra o documento “Comunidades Brasileiras no Exterior”, divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores. O estudo compila estatísticas atualizadas sobre a quantidade de cidadãos que vivem fora do Brasil e sua distribuição pelo mundo.

De acordo com a estimativa, que utiliza insumos relativos ao ano-base de 2022, enviados pelos postos do Itamaraty no exterior, cerca de 4,5 milhões de brasileiros vivem em outros países.

Destes, 1,9 milhões de pessoas vivem nos Estados Unidos. Em seguida, Portugal (360 mil), Paraguai (254 mil), Reino Unido (220 mil), Japão (206 mil) e Espanha (165 mil) são os países com as maiores comunidades brasileiras no exterior.

