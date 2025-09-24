A- A+

GAZA Flotilha com ajuda para Gaza denuncia outro ataque com drones Foram ouvidas mais de 10 explosões ao redor das embarcações, com danos provocados por "objetos não identificados" lançados sobre o convés

Os ativistas pró-palestinos da flotilha a caminho da Faixa de Gaza afirmaram nesta quarta-feira (24) que foram atacados perto da costa da Grécia por "múltiplos drones", que provocaram explosões em alguns barcos.

O grupo tenta chegar a Gaza para entregar ajuda humanitária e "romper o bloqueio israelense", após duas tentativas repelidas por Israel em junho e julho.

O movimento já havia denunciado outros ataques com supostos drones em 9 de setembro, perto da Tunísia.

"Múltiplos drones, objetos não identificados lançados, comunicações bloqueadas e explosões ouvidas a partir de vários barcos", informou a flotilha Global Sumud em um comunicado.

Também foram ouvidas mais de 10 explosões ao redor das embarcações, com danos provocados por "objetos não identificados" lançados sobre o convés, segundo os ativistas.

Reports Gaza flotilla has come under attack in international waters.



Video feeds from the Sumud humanitarian flotilla to Gaza appear to show that the vessels have been attacked in international waters by Israeli drones deploying flash-bang grenades, along with reports of… pic.twitter.com/XCGQt3DFKh — WikiLeaks (@wikileaks) September 24, 2025

"Não nos intimidarão", acrescentou a nota da flotilha, na qual viajam a ambientalista sueca Greta Thunberg e outras personalidades, como a atriz francesa Adèle Haenel e o ativista brasileiro Thiago Ávila.

O deputado polonês Franek Sterczewski, a bordo de um dos barcos, afirmou na rede X que 13 ataques foram registrados contra um total de dez barcos, incluindo o dele.

A ativista alemã de origem curda Yasemin Acar afirmou no Instagram que cinco barcos foram atacados. "Só levamos ajuda humanitária", declarou. "Não temos armas, não representamos ameaça alguma".

Um vídeo postado na página oficial da flotilha mostra uma explosão, que segundo o grupo foi filmada do barco "Spectre" às 1h43 (19h43 de Brasília de terça-feira).

A Guarda Costeira grega, no entanto, informou à AFP que uma lancha de patrulha da agência de fronteiras da União Europeia (Frontex) se aproximou de um dos barcos e não observou nenhum indício de danos.

"O veleiro estava bem. Não havia danos. Os tripulantes mencionaram o incidente, mas não foi determinado que tivesse ocorrido", disse uma porta-voz da força.

Ao ser contactada em sua sede em Varsóvia, a Frontex não confirmou nem desmentiu o incidente.

A flotilha, integrada por 51 barcos, partiu há várias semanas de Barcelona com o objetivo de entregar ajuda ao território palestino devastado.

O movimento busca "abrir um corredor humanitário e pôr fim ao genocídio em curso do povo palestino", no contexto da guerra entre Israel e o movimento islamista Hamas, segundo os organizadores.

Israel anunciou na segunda-feira que não permitiria a chegada da flotilha a Gaza.

Veja também