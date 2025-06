"Flotilha da Liberdade": Quem são os 12 ativistas que tentou furar o bloqueio de Israel a Gaza?

A- A+

Após dias de uma viagem em alto-mar iniciada na Itália, o barco com 12 ativistas que tentava furar o bloqueio naval à Faixa de Gaza foi interceptado por Israel nesta segunda-feira (noite de domingo no horário de Brasília).

A bordo do veleiro Madleen, operado pela Coalizão Flotilha da Liberdade (FFC, em inglês), estavam nomes como a sueca Greta Thunberg e o brasileiro Thiago Ávila.

O barco, que carregava uma quantidade simbólica de ajuda humanitária, foi conduzido até o porto israelense de Ashdod. Segundo autoridades, os passageiros estão passando por exames médicos e devem ser deportados para seus países de origem.

A FFC acusou Israel de violar o direito internacional ao interceptar o Madleen em águas internacionais. Após a abordagem israelenses, vídeos dos ativistas denunciando o suposto sequestro do veleiro foram divulgados nas redes sociais.

Em dado momento, a coalizão disse ter perdido o contato com os passageiros. Mais tarde, porém, seus advogados confirmaram que o grupo havia chegado em Ashdod.

Conheça os ativistas a bordo da flotilha.

Greta Thunberg

Greta Thunberg, ativista sueca de 22 anos, ficou conhecida mundialmente quando ainda era adolescente, em 2018. Na época, ela liderou uma greve nas escolas depois que decidiu não frequentar as aulas até o que governo da Suécia, que enfrentaria eleições naquele mesmo ano, tomasse uma atitude contra as mudanças climáticas. O movimento, que ficou conhecido como “Sextas-Feiras pelo Futuro”, mobilizou milhões de jovens no mundo, especialmente na Europa. A jovem já foi detida em diferentes ações de desobediência civil desde então, e defende abertamente a causa palestina.

Thiago Ávila

Natural de Brasília, Ávila tem 38 anos e é integrante do comitê diretor da FFC. Casado, tem uma filha de um ano. Esta é uma das várias missões humanitárias da qual ele participa. No mês passado, ele estava a bordo da outra embarcação com destino a Gaza que pegou fogo depois de ser atingido por drones na costa de Malta. Em 2022, ele foi candidato a deputado federal. Com mais de 750 mil seguidores nas redes sociais, ele produz conteúdo sobre geopolítica e defende a causa palestina.

Rima Hassan

Jurista e ativista de 33 anos, Hassan se tornou a primeira franco-palestina eleita para o Parlamento Europeu, no ano passado. Membro do partido da esquerda radical França Insubmissa (LFI, na sigla em francês), ela ganhou notoriedade por sua defensa da causa palestina e denúncia do "genocídio" promovido por Israel. A eurodeputada é neta de palestinos que se refugiaram durante a Nakba em 1948 e nasceu apátrida na Síria antes de obter a cidadania francesa. Hassan estudou Direito e fez mestrado em Direito Internacional na Universidade Sorbonne, em Paris, e escreveu uma tese sobre o apartheid na África do Sul e em Israel.

Yasemin Acar

Acar é uma ativista alemã de 37 anos, filha de pais curdos que fugiram da Turquia. Desde os 15 anos, ela milita em prol dos direitos dos refugiados e contra a islamofobia. Defensora vocal da causa palestina, ela é uma das principais mobilizadoras de manifestações e eventos pró-Palestina em Berlim.

Yanis Mhamdi

Jornalista francês, Mhambi atua na Blast, um jornal independente do país. Descrito como um apaixonado por reportagens e investigações em vídeo pela FFC, ele é diretor do documentário "Netanyahu: Retrato de um criminoso de guerra", exibido na França no ano passado. Seu próximo filme, filmado na Cisjordânia, recebeu o nome de "Alice na terra dos colonos".

Omar Faiad

Francês, Faiad é correspondente da emissora catari al-Jazeera Mubasher, o primeiro canal de notícias 24 horas do Oriente Médio.

Baptiste Andre

Médico francês e voluntário da FFC. De acordo com a NBC News, ele viajou com o grupo para ajudar os passageiros em possíveis confrontos com as forças israelenses.

Pascal Maurieras

Marinheiro francês filiado à Confederação Geral do Trabalho (CGT), um dos maiores sindicatos da França. Segundo o site da FFC, ele já participou de missões humanitárias em outras ocasiões.

Reva Viard

Ativista ambiental da França, Viard já passou 39 dias no alto de uma árvore para impedir seu corte. Ele é conhecido por sua postura firme contra o projeto de autoestrada 169, no sul da França, que tem enfrentado forte oposição de ecologistas do país devido aos riscos ao meio ambiente.

Suayb Ordu

O ativista turco é um dos voluntários da FFC e tem 31 anos. Ele trabalha como freelancer na Alemanha e é formado em teologia. A presença de um cidadão da Turquia no veleiro ecoa uma lembrança amarga ao país: em 2010, seis embarcações que tentavam furar o bloqueio naval a Gaza foram atacadas por Israel no Mediterrâneo, em águas internacionais. Dez pessoas morreram, incluindo oito turcos e um turco-americano.



Sergio Toribio

Engenheiro espanhol, Toribio já trabalhou em diversas ONGs que operam no Mediterrâneo, como a Sea Watch e a SOS Humanidade, atuando no resgate de migrantes em alto-mar. Em 2021, ele foi condenado na Dinamarca por protestar contra a matança de baleias nas Ilhas Faroé, num ato organizado pela ONG Sea Shepherd. "Faria tudo de novo", disse na época.



Mark van Rennes

Cidadão holandês de 26 anos, Rennes é voluntário da FFC.

