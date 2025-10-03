flotilha Global Sumud
Flotilha para Gaza diz que seu último barco foi "interceptado" por Israel
Ao todo, 42 embarcações foram interceptadas pelo exército israelense
Os organizadores da flotilha com ajuda humanitária para Gaza afirmaram que Israel interceptou sua última embarcação nesta sexta-feira, uma dia após o bloqueio de quase todos seus barcos.
"Marinette, o último barco restante da flotilha Global Sumud, foi interceptado às 10h29 locais (3h29 em Brasília), a aproximadamente 42,5 milhas náuticas de Gaza", informou a flotilha no Telegram.
Na mensagem, os ativistas acrescentaram que a Marinha israelense "interceptou ilegalmente as 42 embarcações, cada uma delas transportava ajuda humanitária, voluntários e a determinação de romper o cerco ilegal de Israel sobre Gaza".