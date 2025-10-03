Sex, 03 de Outubro

flotilha Global Sumud

Flotilha para Gaza diz que seu último barco foi "interceptado" por Israel

Ao todo, 42 embarcações foram interceptadas pelo exército israelense

Israel vai deportar ativistas da flotilha de Gaza - Foto: Lluis Gene

Os organizadores da flotilha com ajuda humanitária para Gaza afirmaram que Israel interceptou sua última embarcação nesta sexta-feira, uma dia após o bloqueio de quase todos seus barcos.

"Marinette, o último barco restante da flotilha Global Sumud, foi interceptado às 10h29 locais (3h29 em Brasília), a aproximadamente 42,5 milhas náuticas de Gaza", informou a flotilha no Telegram.

• Brasil cobra de Israel libertação de brasileiros detidos em flotilha

• Netanyahu elogia Marinha israelense por interceptar flotilha que viajava para Gaza

• Mais de 5 mil amputados e 42 mil feridos com sequelas graves em Gaza, alerta a OMS

Na mensagem, os ativistas acrescentaram que a Marinha israelense "interceptou ilegalmente as 42 embarcações, cada uma delas transportava ajuda humanitária, voluntários e a determinação de romper o cerco ilegal de Israel sobre Gaza".

