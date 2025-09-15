A- A+

GAZA Flotilha para Gaza segue da Tunísia em direção ao território palestino Quase 20 embarcações, procedentes de Barcelona, partiram do porto tunisiano de Bizerta. As últimas zarparam na madrugada desta segunda-feira (15)

Após vários atrasos, a flotilha internacional para Gaza partiu nesta segunda-feira (15) da Tunísia em direção ao território palestino, com o objetivo de "romper o bloqueio israelense" e abrir um corredor humanitário.

A flotilha conta com a presença da ambientalista sueca Greta Thunberg, entre outras personalidades como o brasileiro Thiago Ávila, e tem a meta de "abrir um corredor humanitário e acabar com o genocídio em curso do povo palestino" no contexto da guerra entre Israel e o movimento islamista Hamas, segundo seus organizadores.

"Estamos tentando enviar uma mensagem à população de Gaza, que o mundo não esqueceu", disse Thunberg à AFP, antes de embarcar no porto de Bizerta, região norte da Tunísia.

"Quando nossos governos não assumem suas responsabilidades, não nos resta outra opção exceto assumir a situação", acrescentou.

Quase 20 embarcações, procedentes de Barcelona, partiram do porto tunisiano de Bizerta. As últimas zarparam na madrugada desta segunda-feira.

Yasemin Acar, do comitê de coordenação da equipe magrebina da flotilha, publicou no Instagram imagens de barcos com as mensagens "O bloqueio de Gaza deve terminar", "Partimos por solidariedade, dignidade e justiça".

As embarcações chegaram da Espanha após uma viagem turbulenta. A Flotilha Global Sumud ("sumud" significa "resiliência" em árabe) denunciou que dois de seus barcos foram alvos de ataques com drones por duas noites seguidas na semana passada e publicou vídeos para corroborar suas alegações.

As autoridades tunisianas denunciaram "uma agressão premeditada" e anunciaram uma investigação.

A saída da Tunísia foi adiada diversas vezes por motivos de segurança, atrasos nos preparativos de algumas embarcações e devido às condições meteorológicas.

A flotilha, que também inclui embarcações que zarparam nos últimos dias da Córsega (França), Sicília (Itália) e Grécia, pretendia chegar ao território palestino em meados de setembro para levar ajuda humanitária, após duas tentativas bloqueadas por Israel em junho e julho.

A ONU declarou em agosto que o território palestino se encontra em estado de fome e alertou que 500.000 pessoas vivem uma situação "catastrófica".

