RECIFE Fluxo de trânsito é leve nesta Sexta-feira da Paixão (18), na saída do Recife, na BR-232; confira Rodovia é a principal opção para quem viaja para o Agreste e Sertão do estado

Quem ainda vai viajar para o Agreste ou Sertão de Pernambuco nesta Sexta-feira da Paixão (18) e for passar pela BR-232 não vai encontrar grandes transtornos.

Pela manhã, o fluxo de trânsito é leve, na altura do Atacado dos Presentes, nos dois sentidos. Também não há pontos de retenção.

Lombadas eletrônicas desligadas

Para facilitar ainda mais o fluxo do trânsito, o Departamento de Estradas de Rodagens (DER-PE) desligou algumas lombadas eletrônicas, tanto na BR-232 como na PE-35.

Veja os locais

Rodovia BR-232

km 10,80 – Curado

Sentido Recife

Rodovia PE-35

km 7,30 – Itapissuma, em frente à Delegacia

* Faixa A: sentido Itamaracá

* Faixa B: sentido Igarassu

km 7,90 – Itapissuma

* Faixa A: sentido Itamaracá

* Faixa B: sentido Igarassu

Mesmo diante do desligamento temporário, o órgão reforça que ter responsabilidade no trânsito é fundamental e que respeitar os limites de velocidade e as normas de circulação garantem a segurança de todos.

Operação Semana Santa 2025 da PRF

Iniciada ontem (17), a operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai até o final da segunda-feira (21), feriado de Tiradentes. O objetivo é reforçar segurança e garantir a mobilidade dos principais acessos ao Interior e ao Litoral do estado.

João Paulo Lustosa, assessor de comunicação da PRF, acredita que as BRs 232 e 104, que levam a Gravatá e Caruaru, e a 101, que dá acesso a Porto de Galinhas, Tamandaré e Itamaracá, registrarão fluxo maior de veículos neste período.

“Durante as abordagens, serão verificados a documentação pessoal e do veículo, se todos os ocupantes utilizam cinto de segurança e se o motorista está em condições de dirigir”, detalha ele, explicando que a fiscalização da PRF busca coibir comportamentos que colocam em risco a segurança do trânsito, como o excesso de velocidade, as ultrapassagens indevidas e a embriaguez ao volante.

Comandos educativos também serão intensificados durante o feriado, para alertar condutores, passageiros e pedestres sobre cuidados que preservem vidas.

Cuidados

Lustosa traz ainda algumas recomendações importantes para que o condutor observe antes de iniciar uma viagem. Os cuidados são importantes para garantir um tráfego seguro, tanto para quem dirige quanto para os pedestres.

“Verifiquem a validade da documentação pessoal e do veículo, e os demais itens obrigatórios, como o estado dos pneus, dos freios, sistema de iluminação, óleo e combustível. Utilize o cinto de segurança e os equipamentos para transporte de crianças, como o bebê conforto, cadeirinha e assento de elevação, de acordo com a idade de cada criança”, continua.

Outra orientação é para que o motorista “só ultrapasse em locais permitidos e com segurança. Respeite os limites de velocidade de cada trecho. Jamais misture bebida e direção. Essa combinação pode ser fatal”.

Em caso de emergência, a população pode acionar a PRF através do número 191, de emergência. Dados os cuidados e observados os conselhos acima citados, uma boa Páscoa.

