Mobilidade Fluxo deve crescer nas rodovias do litoral sul no feriado da Consciência Negra Rota do Atlântico e Rota dos Coqueiros estimam aumento no movimento e incentivam uso de tags automáticas com condição especial até 30 de novembro

O feriado nacional da Consciência Negra deve movimentar as rodovias do litoral sul de Pernambuco. De acordo com as concessionárias Rota do Atlântico e Rota dos Coqueiros, a expectativa é de aumento no número de veículos que seguem em direção às praias e ao Litoral Sul entre os dias 19 e 24 de novembro.

Na Rota do Atlântico (CRA), que dá acesso ao Complexo Industrial e Portuário de Suape e ao Litoral Sul, o tráfego deve crescer 12% em relação ao mesmo feriado do ano passado, com picos previstos para os dias 19 e 23 de novembro. Já na Rota dos Coqueiros (CRC), a PE-024 na Reserva do Paiva, são esperados mais de 55 mil veículos no período, representando um aumento de 21% em comparação a 2024, também com movimento mais intenso nos dias 20 e 23.

Para garantir mais conforto e fluidez nas praças de pedágio, as concessionárias reforçam o incentivo ao uso das tags automáticas de passagem, que permitem o pagamento eletrônico sem necessidade de parar o veículo. A tecnologia reduz o tempo de espera, melhora o fluxo e torna a viagem mais prática e segura.

Até o dia 30 de novembro, motoristas podem adquirir a tag com 10 mensalidades gratuitas diretamente nas praças de pedágio da Rota do Atlântico e da Rota dos Coqueiros. A iniciativa permite que o usuário adquira o dispositivo e já comece a utilizá-lo de imediato, agilizando a passagem pelas rodovias.

Durante o feriado, as equipes operacionais das duas rodovias também estarão reforçadas, com monitoramento 24h, atendimento aos usuários para caso de pane mecânica ou remoção médica, e apoio à fluidez do tráfego em horários de maior movimento.

