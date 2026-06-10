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Brasil Fluxo total de veículos em estradas pedagiadas caiu 1% em maio ante abril, mostra ABCR Segundo os analistas da Tendências Consultoria, Thiago Xavier e Felipe Melchert, o resultado do mês passado, puxado pelo segmento de leves, não reverte totalmente a alta de abril (2,1%)

O fluxo de veículos nas rodovias com pedágio no Brasil recuou 1,0% em maio, na comparação dessazonalizada com abril, segundo o Índice da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR), elaborado em conjunto com a Tendências Consultoria. Já em relação a maio de 2025, o indicador registrou alta de 2,2%.

A queda na margem resultou da redução de 1,8% no tráfego de veículos leves, que compensou o aumento de 0,8% no segmento de pesados. No confronto interanual, porém, o desempenho foi determinado pelo aumento de 2,4% nos veículos leves e de 1,5% nos veículos pesados.

Segundo os analistas da Tendências Consultoria, Thiago Xavier e Felipe Melchert, o resultado de maio, puxado pelo segmento de leves, não reverte totalmente a alta de abril (2,1%), impulsionada pelo feriado de Tiradentes. "A demanda das famílias ainda encontra suporte na boa dinâmica do mercado de trabalho, aumento da renda e políticas de estímulo ao consumo, mas enfrenta pressões contrárias, como a inflação em alta, especialmente dos combustíveis, crédito mais restritivo e elevado endividamento", comentam.

No caso dos pesados, os especialistas avaliam que o segmento cresceu na margem, mas não recuperou toda a queda de abril (-1,4%), mesmo já refletindo o aumento do diesel e o início das políticas de subvenção. "O resultado indica alguma eficácia dessas medidas sobre o fluxo, embora persistam pressões sobre fretes, inflação e custos de insumos, com possíveis impactos futuros na produção", apontam.

Xavier e Melchert destacam entre os riscos a continuidade dessas políticas, o repasse de custos ao consumidor e o cenário geopolítico, "enquanto o avanço do comércio eletrônico e da demanda logística seguem favorecendo o segmento".

Desempenho regional

No Rio de Janeiro, o fluxo total de veículos avançou 1,2% entre abril e maio, reflexo da alta de 0,4% nos leves e de 5,5% nos pesados. Frente a maio de 2025, o índice avançou 3,5%, com crescimento de 3,4% nos leves e de 3,9% nos pesados. Nos últimos 12 meses, o indicador do total de veículos acumula alta de 1,7%

Já em São Paulo, o tráfego pedagiado total recuou 1,3% em maio na série mensal dessazonalizada. O fluxo de veículos leves caiu 2,3%, mas o de pesados avançou 0,5%. Na comparação anual, o índice subiu 1,1%, resultado da alta de 1,3% nos leves e de 0,4% nos pesados. Em 12 meses, o fluxo total cresceu 1,9% em São Paulo.

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