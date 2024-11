A- A+

orçamento FMI aprova 6ª revisão do programa de ajuda à Ucrânia e abre a porta para entrega de US$ 1,1 bilhão A guerra está pesando sobre as finanças públicas da Ucrânia, que terá um déficit fiscal de 19% do PIB este ano

O FMI anunciou nesta terça-feira (19) que chegou a um acordo com o governo ucraniano sobre a sexta revisão de seu programa de ajuda em andamento com o país em guerra com a Rússia, abrindo a porta para o desembolso de 1,1 bilhão de dólares (6,35 bilhões de reais) para Kiev.

Esse acordo deve ser validado pelo conselho do Fundo, que deve se reunir nas “próximas semanas”, acrescentou o comunicado.

Esse valor elevaria para 9,8 bilhões de dólares (56,5 bilhões de reais) o total de fundos acordados com a Ucrânia, dos 15,6 bilhões de dólares (90 bilhões de reais) previstos pelo programa, cujos desembolsos terminam em 2027.

O programa faz parte de um pacote maior de ajuda internacional de cerca de 122 bilhões de dólares (704 bilhões de reais) aprovado em março de 2023 para a Ucrânia, que está em guerra desde a invasão russa em fevereiro de 2022.

“O resultado do programa é forte graças às políticas prudentes das autoridades, com todos os critérios atendidos, assim como às reformas estruturais esperadas para esta revisão”, disse o chefe da missão do FMI para a Ucrânia, Gavin Gray, no comunicado.

A guerra está pesando sobre as finanças públicas da Ucrânia, que terá um déficit fiscal de 19% do PIB este ano, “em linha com as expectativas do FMI”, disse Gray.

O crescimento em 2025 deve cair para 2,5% a 3% em relação aos 4% esperados em 2024.

O anúncio foi feito no milésimo dia da guerra na Ucrânia.

