FMI diz estar pronto para ajudar a reconstruir a economia síria

O Fundo Monetário Internacional (FMI) manteve conversas frutíferas com a equipe econômica da Síria e se prepara para apoiar os esforços da comunidade internacional para reconstruir sua economia devastada pela guerra, disse uma porta-voz da instituição sediada em Washington nesta quinta-feira (22).

O governo islamista estabelecido na Síria após a queda de Bashar al-Assad em 2024 busca reconstruir as relações com os países ocidentais e suspender as sanções impostas após 14 anos de guerra civil.

A porta-voz do FMI Julie Kozack disse a repórteres nesta quinta-feira que sua instituição está preparada para contribuir para a recuperação econômica da Síria e manteve discussões frutíferas com a nova equipe econômica, que assumiu o cargo em março.

A última revisão abrangente do FMI sobre a saúde da economia síria foi realizada em 2009, dois anos antes do início da guerra civil.

"A Síria precisará de assistência significativa para reconstruir suas instituições econômicas", disse Kozack. "Estamos prontos para fornecer consultoria e assistência técnica específicas e priorizadas em nossas áreas de especialização."

No início desta semana, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, alertou que a Síria poderia estar a apenas algumas semanas de uma nova guerra civil de "proporções épicas" e pediu diálogo com o governo do jihadista Ahmed al-Sharaa.

Seus comentários foram feitos logo após uma série de ataques sangrentos contra as minorias alauíta e drusa, atribuídos a membros da maioria sunita do país.

