CRISE FMI diz trabalhar de perto com Argentina e reforça exigência por disciplina fiscal e monetária Porta-voz destacou a importância do respaldo internacional ao país

A diretora de Comunicações do Fundo Monetário Internacional (FMI), Julie Kozack, afirmou que o Fundo segue em estreita cooperação com a Argentina para apoiar a estabilidade econômica do país.

"Estamos trabalhando de perto com as autoridades para apoiar o caminho da Argentina rumo a um crescimento mais sustentável e liderado pelo setor privado", disse, lembrando que esse diálogo incluiu encontros recentes com representantes do governo, como o presidente Javier Milei, durante a Assembleia Geral da ONU.

A porta-voz destacou a importância do respaldo internacional ao país. "Saudamos com satisfação o apoio anunciado pelos parceiros da Argentina: os Estados Unidos, mas também o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)", afirmou.

Segundo ela, o FMI está "engajado muito de perto com todos esses parceiros à medida que avançamos juntos no apoio à Argentina".

Kozack enfatizou ainda a necessidade de manter disciplina fiscal e monetária. "Continuaremos a exigir das autoridades um compromisso inabalável com a âncora fiscal, apoiado por uma política monetária consistente e um arcabouço cambial voltado para reconstruir reservas", declarou.

Ela acrescentou que o Fundo vê como essencial "fortalecer a confiança e sustentar o imenso progresso na redução da inflação"

