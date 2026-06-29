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INFLAÇÃO Focus: mediana de IPCA 2026 segue em 5,33%, acima do teto da meta de inflação A estimativa intermediária do mercado para 2027 subiu de 4,15% para 4,17%

A mediana do relatório Focus para o IPCA de 2026 permaneceu em 5,33% depois de subir por 15 semanas consecutivas. A estimativa está acima do teto da meta perseguida pelo Banco Central, de 4,50%. Há um mês, era de 5,09%.

Considerando apenas as 58 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana continuou em 5,36%.

A estimativa intermediária do mercado para o IPCA de 2027 subiu de 4,15% para 4,17%. Um mês antes, era de 4,02%. Considerando apenas as 57 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, passou de 4,18% para 4,20%.

A mediana do Focus para a inflação de 2028 permaneceu em 3,70%. Um mês antes, era de 3,66%. Para 2029, seguiu em 3,50%, pela 43ª semana consecutiva.

A trajetória prevista pelo mercado segue acima da esperada pelo Banco Central. Conforme o Relatório de Política Monetária (RPM) do segundo trimestre, publicado no último dia 25, a autoridade monetária prevê alta de 5,2% do IPCA em 2026, 3,7% em 2027 e 3,1% em 2028 - última estimativa disponível.

A partir de 2025, a meta de inflação passou a ser contínua, com base no IPCA acumulado em 12 meses. O centro é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto porcentual para mais ou para menos. Se a inflação ficar fora desse intervalo por seis meses consecutivos, considera-se que o BC perdeu o alvo.

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