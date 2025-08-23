A- A+

RECIFE Fogo atinge prédio no Espinheiro na noite deste sábado (23); vítima é encaminhada a hospital Corpo de Bombeiros enviou ao local seis viaturas

Um incêndio ocorre no início da noite deste sábado (23) em um edifício residencial no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife. Um homem ficou ferido e foi encaminhado a hospital.

Localizado na Rua 48, uma das mais movimentadas do bairro, o prédio é o Montreal. O apartamento onde há as chamas fica no oitavo andar.

Segundo o Corpo dos Bombeiros, as chamas fizeram uma vítima, um homem de 61 anos, que foi atendido pelos bombeiros e conduzido ao Hospital da Restauração, no bairro do Derby. Ele apresentava queimaduras de 1º e 2º graus, além de haver inalado fumaça.

O Corpo dos Bombeiros enviou para o combate às chamas seis viaturas e informou que, por volta das 20h, o fogo foi debelado e não houve registro de mais vítima. A corporação segue fazendo o rescaldo do sinistro no local.

