"Fogo do Dragão": Conheça a arma laser britânica de R$ 630 milhões que pode derrubar alvos aéreos

A- A+

O Exército e a Marinha do Reino Unido realizaram o primeiro disparo de alta potência de um laser contra alvos aéreos. A arma ultratecnológica, batizada de DragonFire — ou Fogo de Dragão, em português — usa um “feixe de luz intenso” para atingir drones e aeronaves. Segundo o Ministério da Defesa britânico, a precisão necessária é equivalente a de acertar uma moeda a um quilômetro de distância.

O alcance do armamento é uma informação sigilosa. Mas, de acordo com o governo britânico, o dispositivo consegue atingir qualquer alvo visível.

Uma das principais vantagens do sistema é seu custo baixo, de cerca de R$ 60 por tiro. Assim, um disparo de 10 segundos custa o equivalente a usar um aquecedor comum por cerca de uma hora. Com isso, esse sistema laser pode vir a ser uma alternativa de baixo custo aos mísseis.

O desenvolvimento da tecnologia, no entanto, custou caro aos britânicos. O sistema DragonFire é resultado de investimentos conjuntos do Ministério da Defesa e Ministério do Desenvolvimento do Reino Unido. Cerca de R$ 630 milhões foram gastos na tecnologia.

Segundo o Ministério da Defesa do Reino Unido, a arma “possui precisão extrema” e usa um “feixe de luz intenso para cortar o alvo, levando a falhas estruturais ou resultados mais impactantes se a ogiva for alvejada”. Ainda de acordo com o órgão, tanto a Marinha quanto o Exército estão considerando adotar a tecnologia no futuro, especialmente no campo da defesa aérea.

"As armas de energia dirigidas por laser podem atingir alvos à velocidade da luz e utilizar um feixe de luz intenso para atravessar o alvo, levando a falhas estruturais ou a resultados mais impactantes se a ogiva for alvo", disse o Ministério da Defesa por meio de nota.

Neste teste, o laser foi disparado contra alvos aéreos na Cordilheira das Hébridas, localizada em um arquipélago escocês. A arma se mostrou capaz de destruir drones que chegavam de várias posições a quilômetros de distância, informou o The Times.

"Este tipo de armamento de ponta tem o potencial de revolucionar o espaço de batalha, reduzindo a dependência de munições caras, ao mesmo tempo que reduz o risco de danos colaterais" afirmou o secretário de Defesa, Grant Shapps.

Veja também

exame Dengue: procura por testes em laboratórios cresce 77% em janeiro